疫情推升在家辦公需求 微軟雲端服務需求激增775%

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續在全球蔓延，各國實行了不同程度的限制以遏止疫情擴大，不少企業要求員工在家上班，推動了雲端辦公相關的需求，微軟 (MSFT-US) 雲端服務相關產品的需求因此激增。

微軟表示，在部分疫情嚴重，政府當局實行「保持社交距離」或「就地避難」(shelter in place) 等舉措的地區，雲端服務需求暴增了 775%。「在回應衛生當局強調遠離社交的重要性時，我們已經看到支持這些方案相關服務的使用量激增，包括 Microsoft Teams、Windows Virtual Desktop 和 Power BI 等產品。」微軟說道。

數據顯示，Teams 的每日用戶逾 4400 萬人，在 Teams 上進行的會議和通話每日平均逾 9 億分鐘。Windows Virtual Desktop 的使用率也成長超過 3 倍，透過 Power BI 來分享疫情相關即時訊息的使用率也於一週內上升 42%。

微軟也強調，儘管相關需求爆增，但仍並未發生任何雲端服務的中斷。微軟也在先前曾表示，為應對武漢肺炎疫情，將優先為提供重要政府單位 Azure 服務，並持續確保 Teams 的正常使用。

另一方面，隨著疫情封鎖的增加，越來越多的人被迫在家隔離，線上遊戲服務的使用也有所增加。為了滿足需求，微軟也對雲端服務進行調整。Xbox 服務暫時關閉一些功能，比如禁止用戶上傳自定義玩家圖片、俱樂部圖片、俱樂部背景圖。另外，微軟也與 Xbox 遊戲商合作，在非高峰時段執行高帶寬內容，像是更新遊戲等，以保證整體網速。