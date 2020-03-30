蘋果獲新專利 新式鍵盤和配件可防碎屑和液體潑濺

美國專利商標局 (USPTO) 近日公布一項蘋果 (AAPL-US) 的專利申請，表明蘋果可能在未來的設備中採用新設計的鍵盤，另外，專利中也還涵蓋了一個鍵盤配件，可以靈活地配合 MacBooks、桌機和 iPad Pro 等的標準鍵盤，並保護鍵盤免受碎屑和液體濺出等汙損。

當今市場上的鍵盤在價格上各異，但共同的弱點是容易因碎屑、飲料等的潑濺而受到汙損，甚至故障，而蘋果在的專利文件中指出：「按鍵周圍的液體滲入鍵盤可能會損壞電子設備。諸如糖之類的液體殘留物可能腐蝕或阻塞電觸點，使得按鍵黏住無法移動。固體污染物像是灰塵、食物碎屑等，可能會滯留在按鍵下方，從阻礙按鍵移動等。」

蘋果因此提出一項新的專利設計，具有柔性結構和鍵帽設計能夠為帶來一個無凹槽的鍵盤平面，得以限制有害物質進入鍵盤。落在鍵帽之間的液體和碎屑將被薄膜阻擋並固定，更容易從鍵盤上清除，同時也可以防止液體和碎屑進入帶電部分與內部結構接觸或進而干擾鍵盤的運作。

相關的設計由蘋果在 2014 年的專利報告中首次提及，報告名稱為「蘋果展示了包括獨特的多點觸控手勢鍵盤的新型 iPad Smart Cover」。

蘋果鍵盤專利 (圖片：patentlyapple)

除了新設計的鍵盤外，蘋果也考慮製造一種鍵盤配件，與現今的鍵盤一同搭配使用。

蘋果指出，該配件可以覆蓋鍵盤上的按鍵，以增強鍵盤對有害材料侵入的抵抗，從而更好地將鍵盤配置為平滑的觸摸界面。未來 iPad Pro 鍵盤也可能會採用這樣的方式設計。

鍵盤配件專利 (圖片：patentlyapple)

不過，隨著蘋果的 MacBook Pro 和 MacBook Air 鍵盤在近期又恢復為 Magic Keyboard 的機械式鍵盤設計，很難說這款新設計鍵盤將在何時投放市場。