疫情衝擊使iPhone 12量產推延 但秋季發表仍可能如期推出

武漢肺炎 (COVID-19) 在全球範圍內持續蔓延，對產業和製造商帶來衝擊，蘋果 (AAPL-US) 今年是否將如期推出新的 5G 版本的 iPhone 也因此受到關注。有一名蘋果高管表示，今年第二季 iPhone 12 的量產已延後，但秋季發表仍可能如期舉行。

報導表示，一名蘋果組裝廠資深高管指出，蘋果今年第二季的訂單可能較去年同期下跌了 18%，iPhone 12 的量產目前已經延後，但是這款 5G 手機仍有在秋季發表的選項沒有被完全排除。

「在中國，並沒有出現人力或物力短缺。如今，市場人士都在研究美國和歐洲的需求能否保持下去。現在的重點是來自美國和歐洲消費者的需求。」知情人士說道。

知情人士也表示，蘋果的主要顯示器供應商之一正在為類似的需求縮水做準備。該公司原本預計今年將出貨 7,000 萬個 iPhone 螢幕，但如今正考慮將這一目標降低 17% 以上，至 5,800 萬個。

儘管距離 iPhone 12 的發布存在不確定性，但該設備相關的謠言和資訊仍在增加。有外媒指出，在 iOS 14 程式碼中發現，一個名為 Gobi 的新應用，該應用專注於通過 LiDAR 傳感器帶來 AR 功能，因此推斷蘋果可能計劃在 iPhone 12 系列智慧型手機中搭載 LiDAR 傳感器。

LiDAR 傳感器可提高距離和測量的精確度，可以以極快的速度記錄訊號折返所花費的時間從而生成 3D 模型，精度較比一般相機還高。能大幅提升 AR 技術在現實世界中更加廣泛的應用。到目前為止，AR 技術一直僅限於遊戲世界中。