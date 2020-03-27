中國1-2月工業企業利潤年減38.3% 為10年來最糟成績

據中國國家統計局公布數據，今年 1 月至 2 月份，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額為 4107.0 億元人民幣，年減幅度達 38.3%，為 2010 年來的最低點。

這一數據累計 1-2 月的結果，以排除農曆新年一週休假帶來的失真影響。

不過，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，大陸政府延長了休假期間，加上運輸及旅行等種種限制，使停工時數增加，並打擊經濟發展。

數據顯示，各產業利潤均急劇下滑，在 41 個工業大類行業中，4 個行業利潤總額按年增加，37 個行業減少。

汽車，電氣設備，化學和電子行業的利潤下降幅度最大。電腦、通信和其他電子設備製造業下降高達 87.0%，汽車製造業下降 79.6%，電氣機械和器材製造業下降 68.2%，化學原料和化學制品製造業下降 66.4%。

僅 4 個利潤增加的行業為煙草製品、有色金屬、石油和天然氣開採以及副食品加工。

統計局官員在與數據一同發布的聲明中說，基於努力做好防疫工作，工業生產和銷售急劇下降，而勞動力成本和折舊成本繼續給企業帶來壓力。

統計局工業司副司長張衛華指出，目前國內疫情已得到有效控制，復工復產達產進度逐日加快，經濟社會秩序正在有序恢復。

分析師認為，隨著疫情衝擊的減弱和企業恢復生產，1-2 月之後的工業利潤有望提高，但是全球經濟衰退的風險不斷上升將損害經濟復甦。

澳盛銀行 (ANZ) 駐上海市場經濟學家 Xing Zhaopeng 表示，在採取新措施來刺激總體需求之前，工業利潤前景將仍然黯淡，全球封鎖將繼續對經濟造成壓力。