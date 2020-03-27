中國外交部：自28日起 暫停一般外籍人士入境

中國加大防疫力度，中國外交部、中國國家移民管理局在週四 (26 日) 深夜突然宣布，有鑒於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球迅速蔓延，決議自 2020 年 3 月 28 日 0 時起，暫停持有效中國簽證和居留許可的外國人入境。

中國外交部發佈了《中華人民共和國外交部、國家移民管理局關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境的公告》，決議自 28 日起，暫停外國人持目前有效簽證和居留許可入境。此外，公告中也表示暫停外國人持 APEC 商務旅行卡入境、口岸簽證、24/72/144 小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東 144 小時免簽、東盟旅遊團入境廣西免簽等政策。

另外，持外交、公務、禮遇、C 字簽證入境者則不受影響。若外國人需入鏡中國從事必要的經貿、科技等活動，或緊急人道主義需要，可向中國駐外使領館申辦入境簽證。外國人持公告後簽發的簽證入境則不受影響。

中國外交部指出，這是中國當局為應對疫情的擴散，參考各國做法不得已採取的臨時性措施，全球為了防止疫情的擴散，幾乎所有的國家都對疫情嚴重的地區實行了不同程度的封閉措施。當局也將持續與各界保持密切聯繫，並根據疫情狀控調整政策措施。

此外，大陸民航局也在週四宣布，自 29 日起，中國國內每家航空公司至任一國家的航線僅能保留 1 條，並且每條航線的運營班次每週不得超過 1 班。而各家外國航空公司至中國的航線也僅能保留 1 條，且運營班次每周不得超過 1 班。抵離中國航班應確保客座率不超過 75%。

據中國國家衛生健康委員會官方網站的資料顯示，截至 26 日 24 時，中國武漢肺炎累計確診病例 81340 例，累計死亡病例 3292 例。