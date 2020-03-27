中國製造業遭病毒二度打擊 今年出口估至少萎縮10%

《彭博》報導，歐美的武漢肺炎疫情失控，祭出封關封城令嚴重威脅經濟元氣，影響所及，歐美零售業者取消訂單或是延遲付款，讓積極復工的中國工廠遭遇新型冠狀病毒帶來的二度打擊。麥格理預測，今年中國的出口恐怕萎縮 10%。

山東磐古公司是準備重振旗鼓的眾多中國廠商之一，該公司最近收到大量來自外國客戶的電子郵件，要求推遲已經下達的訂單，許多商品暫緩出貨排程，等待客戶進一步通知，有些業者則是要求付款期間延後兩個月。

這家主要生產鐵鎚的公司六成商品外銷到歐洲，由於疫情嚴重打擊義大利、西班牙等國家，當地工廠停工，訂單也一一被取消，估計 4 月到 5 月銷售比去年同期減少 40%，公司經理說：「這是個徹底而戲劇化的轉變。上個月是客戶向我們追或，現在反過來變成我們追著他們跑，確認是否要照原本時間表交貨。」

最新情勢打亂了中國製造業復工的腳步，即使北京當局高談復甦並推出各種支持措施，仍無法阻止經濟學家調降對中國的經濟成長預測。

澳盛銀行集團經濟學家 Xing Zhaopeng 說：「對中國經濟而言，這絕對是二度打擊。這 (全球疫情擴散) 會從兩個管道影響中國製造業，一是供應鏈中斷，另一個是外部需求下滑。」

從美國職籃 NBA、歐洲盃到 2020 年夏季奧運等體育盛事接連取消，也嚴重打擊這個世界工廠。

本月底公布的 3 月採購經理人指數 (PMI)，是觀察歐美疫情對中國經濟影響的第一個數據，專家認為前兩個月的窘境可能再度上演。

根據彭博，在最糟情況下，美國、日本和歐元區的經濟衰退，將使全球經濟產值折損 2.7 兆美元，而中國經濟正處於 1976 年以來最疲弱的處境。

野村國際中國首席經濟學家 Lu Ting 表示，中國出口在未來幾個月暴跌，已是無法避免的事。

麥格理集團首席中國經濟學家 Larry Hu 說：「出口和供應鏈最糟糕的時刻尚未到來。今年中國出口恐怕會下降 10% 以上。」

中國經濟復甦指標。(來源: Bloomberg)

歐美國家接連採取封鎖措施，干擾貨物運輸和付款延遲，讓現金流薄弱的的中國小企業愈發不安。一家汽車製造商的外銷經理說：「即使產品已經準備就緒，也只能先放在我們倉庫，我們的客戶無法付款，因為銀行暫停營業，而客人自己也被要求留在家中。」

中國商務部坦言，由於外部不確定性升高，一些出口訂單已被取消。當局承諾為出口商提供退稅、保險和信貸方面的幫助，並支持企業在主要貿易國家建立倉庫，簡化通關手續。

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