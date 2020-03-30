日經調查：半數日企的歐美工廠出現停工 6成減少下年度生產計劃

武漢肺炎 (COVID-19) 全球肆虐的影響下，多數日本廠商的生產皆受到影響。在《日本經濟新聞》所作的調查當中，有過半受訪日企表示在歐美的工廠有實施停工。特別是汽車業在需求減少下，受到嚴重打擊。而另一方面，位在中國的工廠則有 8 成復工。逾 6 成的日企，2020 年度的生產計畫將少於 2019 年度。

由於武漢肺炎疫情在歐美國家不斷擴大，日企在進入 4 月之後，恐怕都將拉長停工期間。日本國內方面，許多車廠都已決定在 4 月臨時暫停汽車組裝，印度、東南亞的工廠也都陸續出現停工情況。中國當地的據點雖已陸續復工，但由於車市低迷，多數認為要恢復滿載生產還需要一段時間。

在受訪的 100 家日企當中，截至 3 月 28 日取得了 79 家公司回答。在被問到農曆春節結束的 2 月 10 日、3 月 27 日當天，以及 4 月 10 日預測的結果中，6 成企業表示有生產據點處於停工狀態。

歐美國家的疫情自 3 月中旬開始迅速升溫，受到外出禁令與當地需求減少影響，工廠陸續出現停工。

在 3 月 27 日時，受訪企業遍布全球約 3450 處的工廠當中，有 8% 的 291 處陷入停工狀態。較 2 月 10 日當時增加 4 成。

其中，實施全面或部分停工的日企，在美國當地有 49%，在歐洲當地有 58%。例如本田汽車 (7267-JP) 在包含北美的 7 個汽車組裝據點在內，至少有 18 座工廠停工，約占全球整體的一半左右。

豐田 (7203-JP) 至少在歐美有 14 個國家，共 18 個乘用車工廠停工。該公司表示，他們只能遵循各國政府作法，前景不明。

日經調查：半數日企的歐美工廠出現停工 6 成減少下年度生產計劃 (圖片：AFP)

汽車相關產業也同樣廣受波及。像是屬於豐田系列，自動變速箱全球市占第一的 Aisin(7259-JP)，他們在日本國外約 100 處的工廠當中，有逾 30 處停工。

輪胎大廠普利司通 (5108-JP) 在全球 78 處的車胎工廠，有 23 處也都陸續停工，其中也包含美國當地的 7 處工廠。美洲當地營收占了 5 成，如果事態長期發展也將重創業績。

然而在另一方面，回答在中國當地有工廠停工的日企只有 20%，較 2 月 10 日的 76% 停工出現大幅改善。

不含中國的亞太地區方面，有 71% 日企回答出現部分停工。相較於 2 月時的 7% 部分停工，急速出現惡化。像是在發出外出禁令的印度，Panaonic 還有鈴木汽車等就停止運作。

東南亞也同樣因為肺炎疫情的擴大，停工範圍也逐漸趨為廣泛。位在馬來西亞的日立製作所還有空調的大金工業等，還有位在泰國的汽車組裝廠等都接連停工。

也由於許多日企仰賴東南亞、印度當地的營收，業績很可能遭受嚴重打擊。

反觀日本國內，東芝、豐田紡織都只有出現部分停工，目前的影響微弱。不過在進入 4 月之後，豐田、本田、鈴木等車廠都將實施臨時停工，在日本國內的影響層面也將更廣，未來發展難以預測。

58% 的受訪企業回答 2020 年度的生產計劃會較 2019 年度「減少」或「略為減少」，只有 17% 的企業回答「增加」或「略為增加」。同期間的設備投資方面，則有 43% 的企業回答「減少投資」。