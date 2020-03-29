〈鉅亨看世界〉東京會封城嗎？

日本首都東京的武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數在本週快速攀升，累計確診已超越北海道成為日本第一重災區。

日本首相安倍晉三與東京都知事小池百合子等人，在週二 (24 日) 晚間與國際奧林匹克委員會 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach) 進行電話會議，隨後即向外界宣布，今年夏季東京奧運將延期舉行，期限設為一年。

這一切純屬巧合嗎？從隔天 25 日起，東京的確診人數連日攀升 40 人水準，當局在週六 (28 日) 東京確診更高達 63 人，創下單日新高。東京累計確診至 362 人，也不禁外界更加擔憂。

東京都大家長的小池百合子也在 25 日晚間召開緊急記者會，宣布東京發生「感染爆發」(Overshoot)，面臨「重大局面」。也喊出「NO!! 3 密」口號，向大眾宣導三不，也就是避開換氣不良的「密閉」空間、人多的「密集」場所，以及近距離的「密接」(密切) 會話。

〈鉅亨看世界〉東京封城？ (圖片：AFP)

諷刺的是，這番談話引起了民眾緊張，擔心東京是否也即將封城 (Lockdown) 的不安心理下，民眾蜂擁至超市購買泡麵、罐頭等食品，反讓這類場所成了「NO!! 3 密」的不良示範。

如同衛生紙之亂一般，事實是，日本糧食目前供給充足正常，完全沒有瘋狂搶購囤貨的理由。

此外，小池知事也罕見的要求東京民眾在個週末不要外出，他也在 26 日請求鄰近的埼玉、千葉、神奈川、山梨 4 縣的首長們配合，要求這些地方的民眾們在本週末不要進入東京。

這些大動作也讓外界不得不懷疑，東京是否會在下一階段，採取更進一步的限制措施？即大家最擔心的「封城」！

東京是日本最重要的政經中心，23 區加上轄內都市等的人口逼近 1400 萬人，相當於台灣總人口的 6 成。東京 GDP 更是全球數一數二，與美國紐約處於伯仲之間。

再往回推，日本首相在上 (2) 月 26 日時，在武漢肺炎對策會議上公開要求日本民眾在接下來的 2 週時間，要避免大規模活動的參加舉辦，並強調這段時間極為關鍵。然而就在經過了 4 週之後，東京的確診激增，東奧也決定延期，事態更加惡化。

考量新冠肺炎有 2 週時間的潛伏期，或許就在安倍晉三要求大家不要參加或舉辦大型活動的時間過後，人們或許會因為沉不住氣還是有所鬆懈，又都開始外出遊玩，也造成了防疫破口，讓確診人數在這個時間點突然上揚。

東京當局可能也留意到了這些現象，才會在櫻花盛開時期要求日本民眾週末不要外出，並將東京都管轄的一些賞櫻名所的部分區域封閉，等於是禁止民眾聚集賞櫻。

近來各國皆傳出許多感染原因不明的確診案例，一些「隱性」感染者也可能出沒，在未實施全面檢測下，防不勝防事件可想而知。

在目前春暖花開的季節，可以理解民眾都想外出遊玩的心情，不過一時的忍耐，可能拯救無數人命，並避免東京醫療體系因為負荷超載而導致崩壞，也盼大眾多加克制，共同渡過這個關鍵時期。