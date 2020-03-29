全球新冠病毒篩檢需求爆發 台廠搶上百億元商機

新冠病毒全球蔓延，除藥品、疫苗加快研發速度外，檢測套組的需求更迫切，市場規模上看百億元，目前中研院基因體中心正積極開發快篩試劑，而台生技廠中，有超過 10 家具有量產檢測的業者，並陸續向台美提出 EUA(緊急使用許可) 申請，若審查通過，有助防疫注入強心針。

業者表示，針對新冠病毒的檢測方式有兩種類型，分別為免疫檢測技術與核酸檢驗法 (RT-PCR)，其中，RT-PCR 可從感染初期就檢驗出病毒標的，但檢測時間長達 1-3 小時，由於準確度較高，是最大宗的檢測方式及確診指標；免疫檢測則是透過抗體與抗原，可在 15-30 分鐘獲得檢驗結果，此檢測方式也是目前常聽到的「快篩檢驗」，但缺點在錯誤率高。

過去檢測相關醫材產品，需先取得當地政府許可後，才得以上市、銷售，不過美國、中國等國家面臨篩檢資源不足，為盼加快檢測開發，啟動緊急使用授權 (EUA)，以美國來說，只要業者的檢測方式經驗證，證實可有效測試新冠病毒，便可在 FDA 審查前啟用。

美國約有 3 家生技廠通過 EUA，包括羅氏 (Roche)、賽默飛 (Thermo Fisher Scientific) 及亞培藥廠 (Abbott Laboratories)；中國也批准華大生物、之江生物等 6 家業者新冠病毒核酸檢測試劑 EUA 許可證，台灣已參考歐美各國 EUA 規定，不過尚未有台廠通過，業界推估，光台灣的檢測需求量，商機至少 40 億元，中長期上看百億元。

中研院已合成能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群，吸引多家台廠洽談生產合作，台生技廠至少有 10 家業者已開發出新冠病毒檢測套組，包括基亞 (3176-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、瑞磁 ABC-KY(6598-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、台康 (6589-TW)、聯亞生技、金萬林 (6645-TW)、奎克、瑞基 (4171-TW) 及台塑生醫等，且多數屬於 RT-PCR 檢測模式。

而高端與瑞基則向食藥署提出許可申請，且已進入評估階段；瑞磁與金萬林則進軍美國市場，瑞磁力拚今年 4 月取得美國 EUA 許可並啟動首批銷售，業界認為，台灣生醫產業，從研發到製造都具備一定規模，若待審查通過後，除有助台廠營運成長外，台灣生醫研發能量可望再邁前一大步。