亞諾法攜米蘭生技廠 進行肺炎檢測試劑實驗 目標取得歐盟認證

亞諾法 (4133-TW) 今 (16) 日宣布，與米蘭生技廠 Labospace Srl 合作，在義大利進行武漢肺炎 (COVID-19) 血清 IgM/IgG 快速檢測試劑臨床試驗，擴大人類樣本定量與即時檢測設備，目標取得歐盟 CE-IVD(體外診斷)認證。

亞諾法今日股價開高走高，吸引買盤敲進，一度攻漲停價 33.65 元。

亞諾法表示，當前 COVID-19 檢測，是使用 RT-PCR 核酸檢測方式鑑定病毒基因組中的特定基因序列，作為感染判定依據，亞諾法建立 COVID-19 血清 IgM/IgG ELISA 檢測試劑，同樣利用 RT-PCR 核酸檢測方式，可用於篩查且辨別確診患者，可控制病毒進一步擴散，也可提供抗體免疫反應的指標依據。

展望後市，亞諾法將與 Labospace Srl 合作，在義大利進行 COVID-19 血清 IgM/IgG ELISA 檢測試劑臨床試驗，目標取得歐盟認證，由於義大利等歐洲國家疫情不斷提升，義大利患者的檢體採集工作，將可較台灣更有效率，且取得歐盟認證後，有助產品推廣歐洲市場。

另外，亞諾法同步運用旗下 DNAx Immune 技術平台，生產靶向 COVID-19 高特異性抗體，抗體預計 4 月初產製完畢，後續 COVID-19 冠狀病毒檢測試劑，將優先建立側流層析系統檢測平台，並進行臨床試驗。