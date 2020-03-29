東奧延期、價格漲勢趨緩 面板廠今年營運逆風增強

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延全球，影響層面從生產端擴大至需求端，東奧等大型運動賽事延期舉辦，讓面板產業再度面臨反轉向下壓力，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 原寄望第 2 季營運轉盈，但觀察近期市場狀態，包含面板價格漲勢趨緩、奧運商機遞延、韓廠進軍 OLED 擠壓 LCD 市場等，營運恐面臨逆風。

友達、群創去年受中國新產能集中開出，難逃虧損，但去年底價格觸底反彈，加上今年有 5G、日本東奧題材，業者原來皆看好今年產業可望回穩，營運力拚轉虧為盈，但觀察近期面板價格，在生產端恢復供給、需求遞延下，4 月恐終結上漲趨勢，轉小幅跌價。

市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 預期，4 月各尺寸面板價格，32 吋因外銷備貨走弱，供應恢復平衡，4 月將下跌 1 美元，39.5-43 吋等主流尺寸同樣因整體需求穩定，預期 4 月將回落 1 美元，50 吋以上大尺寸方面，價格則持平。

需求方面，市場原看好東京奧運、歐洲盃等能帶動電視換機潮，但相關賽事都已宣布因疫情延期，包含 NBA、MLB 等例行賽事也同步停賽，讓市場需求直線下滑。

另一方面，除需求、價格問題，台灣面板廠更面臨 OLED 面板強勢進軍，光電協進會產業分析師林政賢日前指出，根據 DSCC 統計，去年 OLED 電視面板出貨量約 340 萬片，但今年在 LGD 擴大中國廣州 8.5 代晶圓廠後，預估出貨量將年增 33%，成長至 440 萬片，進一步擠壓 LCD 面板市場。

業界人士認為，雖然台廠近年持續朝工控、車用等高附加價值布局，且強攻 MiniLED、MicroLED 等技術，但短期仍難敵疫情衝擊，雖然近期有遠端工作、遠端教學、宅經濟等商機浮現，但隨著賽事延期、歐美消費市場疫情未趨緩，面板廠今年營運仍相當有挑戰，產業復甦恐遞延至明年。