盤前財經大事搶先讀2020年03月30日

今日操盤前瞻

法說會：富邦金

除權息：豐達科、創惟

〈台股風向球〉跌深成最大利多 vs. 疫情蔓延 連假前觀望氣息加劇

肺炎疫情在歐美擴大蔓延中，美股周五再度暴跌 915 點，台股法人及國內各家投顧對接下來一周看法分歧，由於本周台股只有 3 個交易日，無論多或空，觀望氣氛勢必升溫。閱讀全文...

〈觀察〉觀光業大團結 反映市值蒸發、無薪假潮騷動的高壓

統計今年以來大型上市櫃觀光業合計市值蒸發近 350 億元，並有 2 家大型飯店宣布熄燈，顯然，即便是經營體質較佳的大型連鎖業者均無法倖免於外，隨著業者陸續停止部分營運或乾脆暫時歇業，恐怕反映相關行業無薪假人數恐將越來越多。閱讀全文...

油價崩跌台塑化 Q1 恐轉虧 三寶也難逃

國際油價持續崩跌，影響石化產品表現，加上全球肺炎疫情擴大，壓抑需求，台塑四寶第 1 季營運受衝擊。閱讀全文...

〈觀察〉放款利率無差別迫降 對上市公股銀股東們公平嗎？

中央銀行日前宣布降息 1 碼 (0.25 個百分點) 後，行政院要求公股銀必須加碼再降 1 碼，等於一口氣針對信貸放款降息 2 碼，房貸戶樂享減息優惠，但銀行利息收入縮水不僅衝擊獲利表現，恐怕也影響銀行股東權益。閱讀全文...

想搶外幣高利定存賺利息？ 出手前先弄懂四大遊戲規則

低利率時代讓外幣高利定存成為民眾理財新寵，但出手搶高利定存前可能得先撥撥算盤，留意方案關於存款天期長短、新舊資金限制、資金移轉費用，以及資格限制等四大遊戲規則限制，評估資金用途規劃與投資成本，才有機會賺到利息。閱讀全文...