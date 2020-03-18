基亞子公司自主開發新冠肺炎檢測試劑盒 獲歐盟認證

基亞 (3176-TW) 今 (18) 日公告，澳洲子公司 TBG Diagnostics Limited 旗下轉投資公司廈門德必碁，自主研發的新冠肺炎病毒 (COVID-19) 檢測試劑盒，已取得歐盟 CE 認證，有助基亞未來拓展海外檢測市場。

TBG Diagnostics Limited 為基亞旗下的診斷公司，業務聚焦在核酸檢測，在中國、美國及台灣均設有轉投資或子公司，其中廈門德必碁為 TBG 在中國的轉投資公司，營運以檢測試劑開發、製造與銷售為主。

基亞表示，廈門德必碁所開發的新冠肺炎病毒檢測試劑盒，除透過 RT-PCR 技術平台，也需搭配 RT-PCR 設備一同使用，其中 TBG 台灣子公司已開發出 RT-PCR 設備機器並取得認證，因此，未來試劑盒可隨時出貨。

基亞指出，除轉投資廈門德必碁的新冠病毒核酸檢測試劑取得歐盟 CE 認證外，基亞另一間子公司高端疫苗 (6547-TW) 也已向食藥署提出新冠肺炎 RT-PCR 檢測試劑申請，並與美國國家衛生研究院 (NIH) 合作開發新冠肺炎疫苗。

基亞今日受消息激勵下，開盤隨即攻上漲停鎖住，來到 41.55 元，委買張數約 1800 張。