川普也開口求援！多國向南韓請求援助檢測試劑

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球大流行，許多國家紛紛向南韓政府求援，希望能自南韓獲得病毒檢測試劑或人道援助。而提出相關要求的，還包含了美國總統川普在內。

根據《韓聯社》週三 (25 日) 報導，依照南韓外交部的說法，截至目前為止共有 47 個國家向南韓洽詢，或直接提出武漢肺炎病毒檢測試劑的出口事宜。

南韓外交部在因應作法上，也向提出要求的這些國家們，寄出從廠商方面所取得的病毒檢測試劑樣品。

川普也開口求援！武漢肺炎全球肆虐 眾多國家請求南韓援助 (圖片：AFP)

到目前為止，南韓已向阿拉伯聯合大公國 (UAE)、哥倫比亞，以及羅馬尼亞這 3 個國家寄出了檢測試劑，數量分別為 5.1 萬、5 萬，以及 2 萬套。

另外，截至目前已知有 39 個國家要求南韓給予人道援助。南韓外交部高層在 25 日表示「(人道援助的) 全面實施難度很高，有必要安排先後順序，會與相關部會來進行緊密協商。未來將視 (南韓) 國內的需求狀況而定，就戰略方面的重要性來作出準確判斷。」

還有根據南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬 25 日說法，據她所知，美國總統川普向南韓請求支援的醫療物資，就是武漢肺炎的病毒檢測試劑。

她也提到目前南韓共有 5 種檢測試劑取得當局的緊急許可，在每天可對 2 萬人進行相關檢測。在不影響南韓防疫的前提下，是可以對美國來進行支援。5 家廠商也正加緊生產，在有餘力的情況下才會對外出口。

青瓦台於 25 日當天向外界透露，川普在 24 日與南韓總統文在寅通過電話。川普在談話中提到，希望南韓能在武漢肺炎病毒檢測試劑方面給予援助。