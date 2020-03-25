《國防生產法》今起生效 川普得以要求企業生產關鍵醫療物資

為了加速檢驗試劑盒、口罩以及呼吸機等關鍵設備生產，解決國內醫療物資短缺問題，美國總統川普所簽署的《國防生產法》(Defense Production Act) 週二 (24 日) 正式生效。

美國總統川普上週宣布已簽署《國防生產法》來對抗武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，為美國政府繼 1950 年韓戰時期後再度通過該項法案。《國防生產法》授權總統以國家安全為由，與企業簽署合約，要求為國家擴大關鍵原物料或物資生產。

目前，通用電氣 (GE-US)、3M (MMM-US) 和福特 (F-US) 已聯手加速生產呼吸機和口罩等醫療物資，供應新冠病毒重症患者使用。另外，飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) 也計畫每月生產 100 萬個口罩，以供北美地區的緊急服務部門使用。

儘管如此，川普上週發布行政命令後，卻以擔憂美國企業國有化為由拒絕援引該項法案，並稱有足夠多公司自願生產口罩和其他防疫設備，目前還沒有必要援引國防生產法。

此外，美國商會等外部團體亦表達對於該項法案的擔憂，認為利用法律強制生產醫療用品，可能會傷害部分企業，甚至進一步損害經濟，部分政府官員也警告國防生產法案不是快速解決之道，因為一些工廠可能需要花費數週，甚至數月才能重新配置並進行生產。

美國商會副主席兼政策長 Neil Bradley 表示：「國防生產法並不能立即解決醫療用品短缺問題，它不可能在一夕之間生產出高度專業化的醫療設備。」

目前，白宮貿易顧問 Peter Navarro 以及美國聯邦緊急事務管理署署長 Peter Gaynor 在決定是否採用該項法案佔據關鍵地位，他們同時致力於和企業合作，提升其自主生產意願，來為美國民眾提供更多的醫療設備。