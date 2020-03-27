川普週末將聽取特別工作小組報告 對復工做出決策

美國確診武漢肺炎 (COVID-19) 病例數週四 (26 日) 升至全球首位，超越了中國及義大利，但並不影響美國總統川普盡早復工的看法。川普將在本週末聽取白宮特別工作小組的建議，以做出決定。

副總統彭斯 (Mike Pence) 週四表示，工作小組將分享「一系列建議和其他指導意見」，以期進一步努力遏制疫情的影響。

領導這一工作小組的彭斯表示，「總統已經明確表示，用他的話說，他想開放這個國家。但是我們將負責任地做到這一點。」

彭斯強調，正如川普所說，白宮將以數據為基礎，來做到這一點。

在白宮簡報會上被問及激增的病例時，川普認為，主要原因在於新增的檢測。「我們檢測了極大數量的人。」

川普強調，美國需要早日復工，並回到原樣，這是國家的根本。他強調，社交疏離、洗手與避免握手等防疫措施仍需繼續。

週四早些時候，川普致信美國各州州長，概述了他對美國政府重新開放經濟計晝中「下一階段」的願景。

川普主張，利用強大的監測，將將全國各縣分類為「高度」、「中度」或「輕度」風險，以幫助州長和決策者決定「維持」、「增加」或「放鬆」抗疫措施。

雖然川普曾提出在復活節前開放，但目前仍不清楚彭斯計畫中的建議。醫生和公共衛生專家仍然警告，過早放寬限制可能導致更多的感染。

川普總統本週對各州嚴格的「社會疏遠」措施，表達愈來愈多的不耐煩，這些措施包括禁止大批人聚集、暫時強迫企業關閉以減緩 COVID-19 的傳播。官員們說，這些措施正在奏效，但尚無明確的終止日期。

川普指出，「人們想回去上班，我正在傾聽所有人的聲音。」