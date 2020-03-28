惠譽揮刀砍英國信評 巨額紓困措施衝擊財政

信評機構惠譽 (Fitch) 調降英國主權信評展望一級至 AA-，表示英國對抗武漢肺炎疫情推出的大規模紓困方案，導致公共財政體質變差，且脫歐後與歐盟貿易關係充滿不確定性。

惠譽將英國信評由 AA 調降為 AA-，展望為「負向」，代表可能再調降。

該公司在聲明中說：「降評反映英國為了對抗疫情導致公共財政體質大幅減弱，以及危機未擴大前的財政寬鬆立場。此舉也凸顯疫情爆發近期內對英國經濟造成的打擊，以及英國脫歐後，與歐盟貿易關係之間存在的不確定性。」

武漢肺炎疫情迅速擴散，不只英國經濟，也讓幾週前看來狀況良好的財政預測顯得諷刺。

惠譽如今預測，今年英國經濟可能萎縮將近 4%，到 2021 年成長約 3%，不過這項預測面臨下修的實質風險。

為了對抗疫情，英國政府一改十多年來的緊縮立場宣布財政刺激計畫，提供 3300 億英鎊貸款支持受疫情衝擊的企業、有資金困難的個人，並挹注英國國家醫療服務體系 (NHS)。

經濟學家預估，在始於 4 月 1 日的新一財政年度中，英國預算赤字可能達到 550 億英鎊 (680 億美元)，舉債可能攀抵 1600 億英鎊，佔 GDP 7% 以上，原已居高不下的政府債務將進一步膨脹。在疫情嚴峻導致稅收減少、社會支出增加的情況下，情況更不樂觀。

英國迄今累計確診病例超過 1.4 萬人，死亡病例累計 761 人。

55 歲的英國首相強生週五宣布確診武漢肺炎，將透過視訊會議繼續帶領抗疫工作。沒多久衛生大臣也宣布確診。

約翰霍普金斯大學統計，英國迄今累計確診病例上升至 1950 人，死亡病例新增 18 人，累計總人數高達 71 人。

不到三個月前，惠譽曾調升英國信評，因強生當選首相後，英國脫歐久拖不決造成的不確定性跟著掃除。

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