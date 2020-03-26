〈紐約匯市〉2兆美元紓困案達協議 美元續跌 英鎊澳幣強漲

週三 (25 日) 美元指數續跌 1.26% 至 100.963，由於白宮與美國國會就規模 2 兆美元的財政刺激計畫達成共識，穩定了貨幣市場，令美元避險需求大減，進而推漲了風險貨幣，澳幣、英鎊和挪威克朗，出口風險敞口的澳幣和挪威克朗大幅上漲，英鎊也從最近幾週的低點反彈。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美國參議院週三 (25 日) 宣布就經濟刺激計劃達成協議，規模達 2 兆美元，以因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟造成的損害，美元聞訊續跌，然本月美元依然上漲了 2.5% 以上。

參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 在國會與白宮達成協議後表示：「這是戰時投資的水平，美國人民將能戰勝疫情，掌握我們的未來。」

法國興業銀行 (Societe Generale) 外匯分析師 Kenneth Broux 表示：「在川普政府的的財政刺激方案協議下，我們看見了拋售貨幣遭大量回購的情況」

週三 (25 日) 美元兌南非蘭特和盧布等新興貨幣亦走軟；漲幅最大的是挪威克朗，日內漲幅達 2%；澳幣一度上漲了 1.7% 之多。

此前，Fed 已經聯合全球大國央行設立換匯機制，以增加美元儲備量，並緩解貨幣市場融資壓力。被視為避險貨幣的日圓和瑞郎則幾乎無變動。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美元走軟，令英鎊收復前幾日跌勢，週三 (25 日) 英鎊兌美元強漲 1.16% 至 1.1894，此前英鎊於 1.1640 美元至 1.1974 美元之間波動。

週三 (25 日) 英國王儲查理王子確認感染武漢肺炎(COVID-19)，目前英國確診病例約有 8 千多人，造成 437 人死亡。

受到疲弱美元激勵，歐元兌美元週三漲了 0.8% 以上，至日內新高 1.0881。午盤時段前歐元下滑至 1.0800，但在白宮達成協議後，美元遭到拋售，歐元超越日內新高紀錄 1.0869，單日漲幅達 0.67%。

同時，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續對歐元區經濟構成威脅，德國智庫 Ifo 週三 (25 日) 發布最新數據，3 月份商業信心指數創下 11 年來最低。Ifo 經濟學家認為今年德國經濟可能萎縮高達 20%。

Ifo 報告指出，3 月商業景氣指數從 2 月份的 96 下滑至 86.1，不如市場預期的 87.7， Ifo 總裁 Clemens Fuest 對數據發表評論：「這是自德國統一以來出現的最大跌幅，也是自 2009 年 7 月以來的最低值」

商業現況指數自 99 下跌至 93，商業預期指數自 93.1 大跌至 79.7。Ifo 表示，因應疫情調整，當地許多企業已計劃削減產能，預計今年總產出可能下滑 1.5% 至 6%。

德國政府本週提撥了超過 1 兆歐元的財政紓困案，以支持經濟，反觀義大利資金短缺僅能提供 250 億歐元的財政刺激計畫。

市場密切關注歐洲央行將於週四發布的經濟數據報告。

截至週四 (26 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.963。-1.26%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0881 美元。+0.88%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.1894 美元。+1.16%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.5959 美元。+0.04%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4188 加幣。-1.87%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 111.20 日圓。+0.01%