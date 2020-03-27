〈每日外資外匯觀點〉美元逆轉風險升高 短期拋售潮恐加劇

美國武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數增至全球第一，上周請領失業金人數暴增 328 萬人創新高紀錄，衝擊美元指數周四亞洲盤交易時間跌破 99，距離七天前高點 102.9971 跌幅達 3.9%，並創下 3 月 17 日以來新低。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國請領失業金人數暴增 328 萬人，打破 1982 年 10 月創下的 69.5 萬人的歷史最高紀錄，分析師表示，美國經濟已經「跌落懸崖、進入衰退」，預期全美將有近千萬人會因疫情而失業，市場對經濟衰退的憂慮升高，將讓美元短期拋售潮加劇。

保德信金融集團首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，美國請領失業金數據讓市場非常感冒，若此數據持續三、四周居高不下，美國將祭出更多的財政政策、甚至更多的貨幣政策以支撐需求。

美國銀行外匯分析師指出，儘管聯準會的最新舉措暫時穩住市場，但只要疫情危機未除，世界經濟實際上仍處於封鎖狀態，預期金融市場仍將處於動盪。

儘管美國請領失業金人數暴增預期還要糟糕，但周三美股全面大漲，標普 500 指數創下 1933 年四月以來連續三天最大漲幅 17.5%，而三大指數收盤距離歷史高點仍有 20% 以上的跌幅。

瑞士信貸美元認為，美元歷經幾周上漲後自高檔下跌，恐難再一路飆高，且從期權交易員常用的逆轉風險指標 25-delta 來看，美元指數進一步修正性下跌的可能性大於重新上漲。