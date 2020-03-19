美元避險需求升 英鎊創1985年來新低

據《彭博》報導，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，並對於全球金融市場造成重創，大量資金湧入美元避險，導致英鎊匯率大幅下跌，且創下自 1985 年以來的最低點。

為了減輕疫情對於經濟造成的損害，各國央行及政府紛紛釋出大規模的貨幣及財政寬鬆政策，英國政府亦於週二 (17 日) 宣佈將實施 3300 億英鎊的財政刺激計劃，以協助企業渡過危機。

由於近日來股市等資產價格波動劇烈，且金融市場不確定性高，造成投資人避險情緒升溫，並將大量的資金湧入美元，導致英鎊匯價下滑。

週三 (18 日) 英鎊兌美元匯價下跌 1.9%，報 1.1828，較 2008 年金融海嘯、以及 2016 年宣佈脫歐時的匯價更低。

英鎊兌美元匯價走勢 (圖：Bloomberg)

除此之外，英國政府宣佈推出財政刺激政策，以提振經濟及企業信心，由於財政支出的擴大，造成英國公債價格滑落。英國 10 年期公債殖利率創下 2 個月來的高點，英國富時 100 指數則是於週三 (18 日) 下跌 5%。

瑞銀策略師 Dean Turner 及 Thomas Flury 指出，近日來市場波動劇烈，導致投資人擔心流動性不足的問題，並提高持有美元部位避險。

Turner 及 Flury 亦表示，聯準會及各國央行紛紛採取寬鬆政策，以疏緩市場流動性不足的問題，預期當全球經濟趨於穩定時，英鎊匯價將有望反彈。

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