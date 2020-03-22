〈鉅亨看世界〉照護肺炎患者的「黑色忍者」

被美國總統川普堅稱為中國病毒 (Chinese Virus) 的武漢肺炎 (COVID-19，或稱新型冠狀病毒)，目前疫情正在全球爆發大流行，而各國的醫護人員也都因此而疲於奔命，在泰國曼谷就有數間醫院，為守護第一線醫療人員的健康並減少他們的工作負擔，導入了名為「忍者」的機器人來幫忙協助一些基本的照護工作。

有別於我們印象中的醫師白袍或護理師的柔性色系裝扮，忍者機器人的外殼顏色是以消光黑來作為設計基調。原本的設計目的是用於觀察恢復途中的腦中風患者，但由於全球的武漢肺炎死亡案例激增，為了與危險的病毒奮戰，才臨時改變了忍者機器人的用途。

忍者機器人可代替醫護人員，在病房內為患者們量體溫。透過內建的鏡頭螢幕，醫師及護理師也可以和患者進行視訊通話。種種功能都可減少醫療從事人員的工作負擔，或是降低傳染病的罹患風險。

機器人是由任教於泰國一流學府朱拉隆功大學 (Chulalongkorn University) 的 Viboon Sangveraphunsiri 教授所帶領的工程團隊打造。該名教授表示，由於機器人的導入，醫師們不需來到病房就可與患者們進行溝通。而未來也將增加餐點與藥物的配送功能，而最終目標則是希望能用於醫院的消毒工作，在運用方式上相當廣泛。

〈鉅亨看世界〉照護武漢肺炎患者的「黑色忍者」(圖片：AFP)

教授的工程團隊為了將忍者機器人們派遣到遍布泰國各地的十處醫療院所，在目前也正緊鑼密鼓的趕工當中。