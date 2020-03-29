〈觀察〉歐美疫情難平息 高球具代工訂單及新開發案量轉趨保守

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，據統計美國確認人數突破 8.2 萬人，超越中國成為目前確診數最多的國家，而歐洲的確診、死亡人數也不斷攀升，造成高球具代工廠近期來自客戶端的確認訂單、新開發案進展不佳。

其中，龍頭廠復盛應用 (6670-TW) 更採取保守股利配發政策，保留現金因應後續發展，復盛應用也是高球球具代工業者中，唯一對去年盈餘配發率低於 5 成的業者，顯示高爾夫球廠商對展望持續趨於保守。

事實上，市場已傳蘋果今年新手機上市時間，可能因為疫情而延後，甚至東京奧運會也可能因疫情延後舉辦；歐美疫情如持續高燒不退，效應也恐怕擴散到高球具代工業者。

雖然新冠肺炎蔓延全球，但是相對台灣對疫情控制較佳，不少台商因此滯留台灣，球場空曠較無遭感染風險，最近打球平日遇上好天氣仍一位難求，但此情況看在高爾夫球具業者眼裡的感受深刻，因客戶端的確認訂單、新開發案量明顯減少中。

訂單銳減的現象，原因來自歐美疫情蔓延，不減降低國際往來，甚至出現近乎封城的現象，要求員工在家工作，代工業者指出，高爾夫球具客戶多屬歐美企業，受此現象影響，對下單也更加謹慎。

近 2 年來，歐美高爾夫球品牌大廠如 Taylor Made 推出新產品的時間不再刻意集中，同時，疫情快速在歐美擴散，訂單更明顯趨於保守。

另外，高球具代工廠對股利配發也保守，各家都盼多保留銀彈，度過景氣寒冬，復盛應用 2 月起即密切觀察疫情發展，去年每股純益 16.61 元，擬配 8 元現金股利，去年盈餘配發不僅低於上一年 11 元，盈餘配發率 48.16%，也是四家業者中最低的。

高球具代工廠四大天王去年盈餘分配全數以現金為主，龍頭廠復盛應用去年每股純益 16.61 元，擬配發 8 元現金股利居冠，大田精密 (8924-TW) 去年每股純益 5.81 元，配發 3.8 元，排名第二，其次是明安 (8938-TW) ，去年每股純益 4.55 元配發 2.3 元，鉅明 (8928-TW) 去年每股純益 3.3 元，配發 2 元股利。