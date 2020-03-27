獎項增加提高誘因 電子發票載具儲存比重突破2成

電子發票自 2012 年上路後，在財政部推動雲端發票加碼獎項誘因催化下，普及率有逐年增加趨勢，統計顯示，2014 年到 2019 年期間，發票張數從 44 億張增加至 75 億張，增幅高達 72%，其中使用載具儲存發票比率也從 8.6% 增加至 21.9%，顯示市場對電子發票接受度有提高趨勢。

因應電子商務發展，財政部自 2010 年起啟動電子發票做業，2012 年全面上路，根據財政部統計，2014 年電子發票張數約 44 億張、發票金額約 1.7 兆元；2016 年電子發票張數攀升至 63 億張、發票金額也攀升至 3.1 兆元。

截至去年底止，電子發票張數共 75 億張、發票金額共 5.5 兆元，相較於 2014 年分別增加 72%、發票金額更暴增 2.2 倍。

目前電子發票主要有印出電子發票證明聯、載具儲存兩種方式，近年來隨著載具越來越多元化影響，讓使用載具儲存電子發票的比重也逐年攀升，2014 年使用載具比例僅 9%，2016 年使用載具比重突破 1 成達 15%，去年使用載具比重突破 2 成、比重達 21%。

官員表示，為鼓勵民眾多使用載具儲存電子發票，減少列紙本證明聯，財政部針對雲端發票增設 2000 元與百萬元專屬獎項外，去年 9-10 月期更加碼增加 500 元專屬獎提高中獎率，加上自動兌獎功能，有助於提高民眾使用載具儲存發票意願。

以行業別來看，零售業開立電子發票比重最高、餐飲業居次，零售業 2014 年比重高達 9 成，之後呈現逐年下降，去年比重下降至 69.9%；餐飲業比重則從 2014 年的 1.5% 逐年增長，去年底比重已達 12.5%。

在使用載具部分，主要以水電公共事業比重較高，包括用水供應業、電力、燃氣供應業、電信業使用載具儲存發票比例幾乎 100% 居冠。財政部說，主要是 2016 年推動公共事業導入電子發票，並將電子發票載具印製於每期繳費通知單或已繳費憑證上所致。

而批發業、零售業截至去年底止，使用載具儲存發票比例分別為 18.3%、15.4%，餐飲比重僅 4.6% 在各行業中比重偏低。

以縣市別來看，去年以台北市、新北市開立電子發票張數分別位居全台冠、雅軍，分別為 16.7 億、12.2 億張，比重約占 4 成，分別較 2014 年增加 1.、0.5 倍；使用載具比率則以台北市比重 37.7% 居冠，連江縣 33.0% 居次，近 5 年增幅最大為台北市，增加幅度約 18.7 個百分點。