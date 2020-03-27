聰明繳稅輕鬆掃 彰銀筆筆送50元

109 年度牌照稅及房屋稅分別將於 4 月、5 月開徵，彰化銀行為回饋客戶長期的支持與愛護，推出「台灣 Pay 繳牌照稅 / 房屋稅 彰銀筆筆送 50 元」優惠三重送活動，包括台灣 Pay 繳稅筆筆送 50 元回饋金、不限金額免收手續費及信用卡分期零利率等優惠，讓客戶既能紓解繳稅壓力，還能輕鬆賺取回饋金！

彰銀表示，面對新冠肺炎疫情升溫，民眾可多加利用台灣 Pay 行動繳稅，體驗 Fintech 帶來的安全便利性，更能降低接觸感染風險，提升防疫成效。民眾只要透過彰銀行動網或台灣行動支付 APP，使用台灣 Pay QR Code 掃碼繳納稅款，並選擇以彰銀信用卡或存款帳戶 (含金融卡) 繳納稅款，不僅每筆交易均留存完整紀錄，亦可即時查詢，安心免煩惱。

此次，彰銀「台灣 Pay 繳牌照稅 / 房屋稅 彰銀筆筆送 50 元」優惠三重送活動，配合財政部因應新冠肺炎疫情扣繳義務人可延長申報繳納期限，凡客戶於 3 月 27 日至 6 月 1 日止使用台灣 Pay 繳納牌照稅，或於 4 月 26 日至 7 月 2 日止繳納房屋稅皆可享優惠。

第一重優惠「台灣 Pay 繳稅筆筆送 50 元」，凡客戶透過彰銀行動網 APP 或台灣行動支付 APP 介接彰銀信用卡或存款帳戶 (含金融卡)，使用台灣 Pay QR Code 掃碼繳納稅款，不限金額每一筆稅款送 50 元回饋金，限量回饋送完為止。每歸戶信用卡及存款帳戶(含金融卡) 繳稅分別計算，每稅種回饋上限 200 元。舉例來說，若同一人分別使用彰銀信用卡及存款帳戶繳納多筆稅款，牌照稅最多可回饋 400 元、房屋稅最多可回饋 400 元，同一人最多可獲得 800 元回饋金。

第二重優惠，凡客戶使用彰銀信用卡或存款帳戶 (含金融卡) 繳納牌照稅或房屋稅，無論一次繳清或分期付款，不限金額皆免收手續費。

第三重優惠，祭出信用卡分期付款 0 利率，只要客戶使用「彰銀信用卡」繳稅皆可享 3 期、6 期 0 利率，另加碼提供以彰銀行動網或台灣行動支付 APP 介接彰銀信用卡，透過台灣 Pay QR Code 掃碼繳納稅款之客戶，專屬 12 期 0 利率優惠。

「台灣 Pay 繳牌照稅 / 房屋稅 彰銀筆筆送 50 元」活動期間自 109 年 3 月 27 日起至 109 年 7 月 2 日止，限量回饋名額有限，詳細資訊請參考彰化銀行官網 https://www.bankchb.com。

