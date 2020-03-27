暖心挺醫護 齊力抗疫情

新冠肺炎疫情在全球爆發，台灣也邁入感染高峰期，隨著病例數急遽破百，對未來醫療量能產生嚴峻考驗, 各行各業嚴陣以待的疫情變化外, 也不忘盡微薄之力祭出挺醫護人員的暖心優惠, 展現台灣社會齊心防疫的力量。

暖心企業挺防疫醫護實際行動

聯邦銀行率先強力推「聯邦大力挺醫護」專案，醫護人員持聯邦賴點卡於活動官網登錄上傳證照成功，每月任刷一筆，即致贈給一線的醫護人員每月 LINE POINTS 300 點，至 6 月底前累計最高 900 點 (等同 900 元)，回饋點數可在全台 16 萬個支付據點使用，聯邦銀行表示, 希望以最直接的方式表達對醫護人員的支持與感謝, 將這股全台暖流延續下去。

各家銀行則陸續針對衛福部「eMask 口罩預購系統」推出優惠，例如第一銀行透過 iLEO APP 或第 e 行動 APP 完成首波口罩繳費服務，前五萬名用戶即享「22 元回饋金」。

知名餐飲業者欣葉集團率推出醫療防疫人員，外送外帶提供八折優惠；同樣隸屬金車的「柏客金啤酒餐廳」預計在三月底前送出六百份免費套餐與醫護人員。另外包含必勝客、歇腳亭、摩斯漢堡等多間餐飲集團，皆有為醫護「暖胃」的打氣方案。

全民共同防疫減少外出頻率，就降低一分感染風險，間接的，也等於為醫護爭取多一點喘息空間。聯邦銀行的賴點卡，也讓防疫期間的「宅經濟」變得更容易，民眾於家樂福線上購物和 MoMo 購物網下單，最高可享七％回饋，可謂防疫期間的最佳「熱血夯卡」。

相較歐美各國陸續封城、宣布緊急狀態對抗疫情，台灣民眾多數仍可以依舊照常過日子，是因為第一線醫護人員堅守崗位為民眾守護健康，各行各業在防疫期間的相挺, 希望讓辛苦的防疫醫護人員知道並不孤單。

