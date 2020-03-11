發票兌獎小確幸來了！雲端發票500元專屬獎加碼10萬組

民眾使用雲端發票，中獎機率可望再提高！財政部今 (11) 日公告上半年統一發票開獎組數，雲端發票 500 元專屬獎將增開 10 萬組，總獎項提高至 50 萬組；而 200 元的六獎增開組數則從 6 組降至 4 組。

109 年 1-2 月期的統一發票將在 3 月 25 日開獎，財政部賦稅署每年都會就獎金預算多寡、未兌領發票等因素綜合評估是否增開 6 獎獎項。

財政部今天公告，為鼓勵民眾多使用雲端發票，減少索取紙本發票，今年上半年將增開 10 萬組雲端發票 500 元專屬獎，也就是說，今年上半年開獎的 3 期雲端發票 500 元專屬獎組數，將從目前的 40 萬組增加至 50 萬組。

另外，200 元的 6 獎，除每期固定開出的 3 組獎號外，賦稅署每年都會針對獎金預算評估增開組數，去 (108) 年底的 6 獎獎項除了固定 3 組獎號外，還增加 3 組增開獎號，但今年上半年增開獎號只新增 1 組，換言之，6 獎獎號將縮水剩下 4 組。

根據往例，賦稅署每年都會就獎金預算等評估 6 獎增開獎號組數，通常上半年多半只增開 1 到 2 組的 6 獎獎號，等下半年預算相對充裕後，增開獎號組數才會增加至 3 組。