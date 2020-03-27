豐田、本田延長停工 J.D. Power估禁止外出各州需求減8成

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 及本田汽車 (7267-JP) 在週四 (26 日) 表示，因受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響而停工中的北美工廠，在新車銷量減少等影響下，決定拉長停工期間。

豐田汽車週四 (26 日) 宣布，自週一 (23 日) 進入停工狀態的美國、加拿大，以及墨西哥的全部工廠，停工期間都將延長至 4 月 17 日為止。而當初豐田是將復工日期訂在 4 月 6 日。

另外，本田汽車也決定將目前處於停工狀態的美國及加拿大工廠的復工日期延後。預計將延長至 4 月 7 日為止。該公司原本只打算停工到 3 月 30 日。

豐田等延長停工日期 J.D. Power 估禁止外出各州需求減 8 成 (圖片：AFP)

這兩家公司一致表示，停工的原因除了是為了員工著想，而另一方面也是由於新車的需求減少所致。

武漢肺炎對美國所造成的影響超乎預期，目前全美各地陸續傳出實施外出禁令等限制措施。

根據美國 J.D. Power 的說法，他們預估實施外出禁令的各州汽車需求將大減 8 成以上。

其他像是美國的通用汽車公司 (GM-US)、福特 (F-US)、飛雅特克萊斯勒 (FCAU-US) 等汽車大廠也都處於停工狀態。

美國總統川普在日前表態，他希望經濟活動能在 4 月中旬重啟。然而在美國的武漢肺炎確診病例激增的情況下，汽車產業密集的美國中西部等地區的經濟前景也相當令人擔憂。