肺炎重創南韓觀光業 外國遊客暴減4成、關閉機場免稅店

韓國觀光公社在週五 (27 日) 公布了最新統計數據。因受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，2 月訪韓的國外觀光客人數較去年同期大減逾 4 成至 68 萬人水準。來自中國的觀光客人數，也因實施入境管制的緣故，在當月暴減近 8 成。

根據韓國觀光公社所公布的最新數據顯示，2020 年 2 月的訪韓國外觀光客人數，年減 43.0% 至 68 萬 5212 人。

其中，由於南韓當局為防止武漢肺炎的進一步擴散，針對中國採取嚴格的入境管制措施，這也造成航班減少或取消，來自中國的旅客人數在當月暴減 77.0% 至 10 萬 4086 人。

來自香港的旅客人數減少 59.1% 至 2 萬 966 人，而台灣旅客人數也減少 43.9% 至 5 萬 3042 人。

在日本遊客方面，由於兩國關係在去年 7 月貿易戰爭勃發後就陷入僵局，因此這次肺炎疫情並未造成太大影響。2 月份的日本遊客只輕微減少 0.9% 至 21 萬 1199 人。

肺炎重創南韓觀光業 外國遊客暴減 4 成、關閉機場免稅店 (圖片：AFP)

此外，2 月份南韓免稅店的銷售金額表現方面，月減 45.5% 至 1.1 兆韓元 (約 9.1 億美元)。業界擔心伴隨著武漢肺炎疫情在全球升溫，3 月份的表現可能更糟。

而在武漢肺炎疫情爆發之後，南韓主要的免稅店業者像是樂天、新羅等，也都暫時關閉在金浦、金海，以及濟州國際機場的店面。