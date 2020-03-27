穩軍心！花旗、大摩等大銀行裁員計畫喊卡

摩根士丹利 (MS-US)、花旗集團 (C-US) 加入銀行同業的行列，承諾暫緩裁員，讓武漢肺炎疫情爆發之前就處於寒冬的銀行業員工，暫時鬆一口氣。

摩根士丹利 (大摩) 發言人證實，執行長 James Gorman 週四 (26 日) 在內部備忘錄中向全體員工承諾，今年不會裁員，希望在金融市場動盪、各產業前景慘澹的此時安撫員工不安的情緒。

Gorman 說，武漢肺炎疫情肆虐讓員工擔心飯碗不保，雖然公司無法做出長期承諾，但可以確定 2020 年不會裁員，除非員工違反守則或工作表現有問題，否則不必操心。大摩目前雇用 5.7 萬人，約九成已在家上班。

美國雇員最多的富國銀行 (WFC-US) 也在週四表示，已經暫緩裁員計畫，會隨著情勢評估決策。

另外，消息人士透露，花旗將暫緩原本的裁員計畫。花旗本週稍早說，將開始發放 1000 美元獎金給部分員工，而且最近員工請病假不會計入帶薪病假中。

而在疫情嚴峻的歐洲，多家大銀行也承諾暫緩裁員計畫，包括今年 2 月宣布近年最大裁員計畫的滙豐控股 (HSBC)。滙豐預計三年內裁汰 3.5 萬人，相當於全球員工總數的 15%。

駿懋銀行 (Lloyds Banking Group) 已經暫停裁減 780 個崗位的計畫。德國最大銀行德意志銀行 (Deutsche Bank) 原定 2022 年底前裁撤 1.8 萬職務，不過接下來將停下腳步，暫停內部員工整頓流程，目的是避免在疫情蔓延、人心惶惶時加重員工的心理壓力。

全球各地銀行業的裁員計畫。(來源: Bloomberg)

瑞士信貸 (Credit Suisse) 執行長 Thomas Gottstein 承諾，因為新型冠狀病毒疫情擴散，不會宣布裁員。德國商銀 (Commerzbank)、法國興業 (Societe Generale) 則說或許會放慢裁員的步調。

銀行業正試圖採取不同於 10 年前金融危機的作風，展現幫助各國度過疫情衝擊、確保信貸活略的意願。對歐洲銀行業來說，裁員有其迫切性，能藉此提振疲軟的獲利和股東報酬；但另一方面，隨著歐洲政府和主管機關即將提供空前的金融業支持措施—包括貸款擔保援助和允許動用資本緩衝，銀行業若選在此時裁員，難免引發政治上的爭議，一舉一動顯得格外敏感。

信評機構穆迪 (Moody’s) 週四調降多家歐洲銀行業者的信評展望，理由是銀行業推遲裁員計畫，等於是在金融體系壓力升高的情況下，進一步侵蝕自己的獲利。

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