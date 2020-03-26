因應疫情惡化 西班牙將國家緊急狀態延長15天

經激烈辯論與表決後，西班牙議會週四 (26 日) 批准延長緊急狀態決議，將原訂 3 月 28 日結束的緊急狀態再延長 15 天，民眾除了購買基本生活必需品或工作外不得外出，規定將一路持續到 4 月 12 日。

西班牙議會中 321 名議員多數投票贊成延長，另外有 28 票棄權，西班牙最大反對黨人民黨也表態支持延長措施。

西班牙首相桑傑士 (Pedro Sanchez) 今日表示：「擴大緊急狀態並不容易，但我相信針對病毒最有效的選擇是社會隔離。」

會議期間，桑傑士談論到政府至今所採取的防疫措施、計劃和行動，並多次呼籲其他政黨和社會民眾互相支持，一同面對這項前所未有的挑戰。

他稱：「我們需要時間來適應衛生系統並開發疫苗。」桑傑士提出三個基本目標，分別為優先保護弱勢群體、保護醫療衛生工作人員，以及透過結合基本防疫措施與個人衛生習慣，來保護全國人口。

自 3 月 14 日進入全國緊急狀態以來，西班牙武漢肺炎累計確診病例在轉眼間已飆升近十倍，截至週四 (26 日)，全國累計確診病例已達 5.6 萬人，死亡人數 4089 人，光是昨 (25 日) 日新增死亡就達到 738 人，使得西班牙超越中國成為全球武漢肺炎死亡人數最多國家。

儘管如此，西班牙衛生部週四表示，過去 24 小時西班牙共新增 655 例死亡，死亡率為一週以來首度放緩。

衛生部長 Salvador Illa 表示應謹慎看待數據，他稱：「沒有人知道我們什麼時候才能到達終點，我們還需要面臨更多艱難的情況。」