臺灣SDGs溫度指數 位居亞太之冠

全球正掀起 ESG 風潮，國內企業也不遺餘力，積極邁向永續發展。CSRone 永續智庫最新調查顯示，臺灣 SDGs 溫度指數稱霸亞太區域，而國內各產業的永續溫度指數排名，以金融業最令人驚艷。

CSRone 永續智庫日前發表《2020 臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》研究報告，檢視國內 556 家企業與亞太區域市值前 10 大的 86 家企業之 ESG 表現。並於今 (3/26) 日攜手資誠永續發展服務公司、政大信義書院、台灣永續能源研究基金會共同舉辦「2020 第六屆台灣永續報告分析全球線上發表會」，吸引全球 70 個城市超過 500 位 CSR 專業人員參與。

研究團隊今年以 Forbes 2019 年全球 2,000 大企業調查與國內資料庫為主，篩選出亞太 100 家企業名單之永續報告，參考永續專業機構與亞洲企業永續實踐的經驗，訂定出 ESG 3 大面向、共 8 大項永續議題 (公司治理、SDGs、節能減碳、廢棄物管理、教育訓練、員工照顧、社會投入、人權)，並依 1 到 5 度的「永續溫度指數」標準進行評估，評鑑組織的投入程度。指數愈高，則代表該項議題的管理作為愈趨完整。

臺灣企業接軌國際 SDGs 溫度指數稱霸亞太

此次研究報告顯示，國內企業日趨重視環境、社會、公司治理 (ESG) 議題，積極接軌國際社會。臺灣企業於 SDGs 管理作為指數高達 3.4，勇奪亞太第 1，顯示臺灣外交舞台雖然受到侷限，許多議題無法於全球發聲，然而臺灣仍積極尋求其他途徑接軌國際。此外，2019 年也已經有臺灣企業首度出版企業 SDGs 報告專書和手冊，臺灣企業支持 SDGs 的精神，展現無遺。

進一步來看，台灣各產業的永續溫度指數排名，以金融業、科技業、傳統產業及服務業等四大產業表現最為突出，其中，金融業在 8 項議題中有 6 項排名第一。而且針對「節能減碳」、「公司治理」、「教育訓練」、「員工照顧」及「社會投入」等 5 項永續議題，皆能提出相對應的績效成果 (3 度) 以上的管理程度。科技業和傳統產業呈現伯仲之間的差距。

研究同時發現，企業於此 8 大永續議題的投入程度，亦因產業別而有所差異。以廢棄物管理為例，因傳統產業及科技業在營運過程中較注重產品生產，對於廢棄物的管理力道較強。金融業則多以提供虛擬服務為主，所產生之廢棄物相對較少，因此較少著墨。

善用大數據與 AI 科技 優化 ESG 投資組合決策

該場論壇的重量級主講者是現任 Global AI 公司執行合夥人 Madelyn Antoncic 博士，該公司正致力於利用大數據與 AI 科技，來精進 ESG 投資組合的決策，以達成聯合國永續全球發展目標 SDGs。

她指出，近年來敏銳的投資人已經察覺到，非財務 ESG 議題影響企業營運甚鉅，其議題風險有逐年升高的趨勢。加上「信託資本主義」(Fiduciary Capitalism) 理念的興起，更促使投資機構放棄短期獲利、改以長期影響力為導向，以塑造新一代的金融市場與經濟。

Antoncic 博士認為，大數據和 AI 科技能夠進一步優化 ESG 非結構性的數據，包括: 增強透明度、完整性評比、凸顯標竿企業分析等。在她們與聯合國全球盟約 (UN Global Compact) 合作的方案中，透過 AI 科技在新聞報導、社群媒體、部落格、NGO 分析等途徑，可以過濾篩除掉企業的自我標榜之成果，找到更貼近真實的標竿評分與解析。這些數據非常適用於股市篩選、盡職調查和完整性分析。

同時，Global AI 以 SDG 足跡為數據蒐集來源，也可以顯示出何處最需要 SDGs 投資。這些 AI 數據也透過與聯合國的合作方案，首度應用於國家與全球層級的決策，並提供國家級別的 SDG 風險評分。

此外，玉山金控總經理黃男州強調，AI、Blockchain 和大數據等科技正在改變金融市場，如何掌握住綠色金融趨勢，建立符合客戶需求與永續目標的金融平台，對玉山來說是未來 10 年的最大挑戰。

企業永續經營也要如同防疫超前部署

資誠永續發展服務公司執行董事張瑞婷表示，未來 10 年中，企業仍可遵循三重底線 Profit、People、Planet 原則，對社會做出貢獻。而此次新冠疫情帶給企業 2 項重要的學習: 第一、學習面對更廣泛、更急迫項目的風險議題；傳統中較常發生的財務營運、供應鏈管理風險，今日已經擴及氣候變遷和疫情危機風險。第二、學習如何擁抱科技；善用科技可以創造更多商機。

未來 10 年對於台灣企業，資誠也有 2 點提醒企業應提早部署。一是氣候變遷相關財務接露 (TCFD)：氣候變遷目前已經轉變為氣候緊急狀態，氣候緊急狀態的風險其實就是企業的信用風險。對於氣候變遷風險管理的程度越好，企業信用風險就會越低。台灣政府 2020 年初也已經強制企業應該在年報中揭露氣候變遷相關風險與機會。企業揭露氣候風險的透明程度越高，對投資人更具吸引力。

二是永續會計準則 (SASB)：SASB 是針對投資人所開發出來的衡量企業 ESG 表現之機制，涵蓋 11 個主要產業、77 個次級產業與 26 項 ESG 議題。應用 SASB 是企業與投資人的最佳溝通管道。

新冠疫情危機 激發企業檢視 ESG

新冠疫情蔓延，不僅衝擊全球經濟，也引發了企業的相關危機意識。CSRone 創辦人暨總經理嚴德芬指出，此次疫情危機凸顯企業照顧員工與供應鏈管理的重要性，目前有些標竿企業已推出很好的減緩損失措施，更有企業已經超前部屬疫情後的 「復健計畫」。面對未來不確定增高的風險議題，企業更應提前思考整體商業策略與模式的轉型，以在下一個關鍵十年決戰場中站穩腳步、保持優勢。

國際 NGO 組織 CECP 行銷傳播部總監 Sara Adams 也認為，這波新冠疫情對企業 ESG 作為是最佳的檢視時刻。雖然有些企業資金困難，必須以調整產品線、分艙上班、調整員工數量甚至暫時關閉因應。不過，危機中仍然見到良善的人性與互助，例如有些企業真誠地啟動照顧員工、關懷供應鏈和社區的行動。展現全球一起攜手互助合作，度過危機的意志與力量。