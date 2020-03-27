擔憂疫情 新興債市悲鳴 僅印度債一枝獨秀

3 月開始全球股債開始齊跌，主要是受到新冠肺炎疫情擴大導致，然而若仔細觀察，可以發現印度市場受傷程度相對小，特別是印度債券，今年來僅小跌 2%，與其他逼近 2 成負報酬的新興債券相比，印度債市可以說是相當穩健。

債券 今年來 (%) 近一月 (%) 印度公債 -2.23 -4.67 印度投資等級債 -5.7 -7.5 新興美元債 -17.11 -19.11 新興主權債 -16.11 -18.55 新興企業債 -16.45 -18.7 新興亞高收債 -17.76 -19.57

資料來源: Bloomberg.2020/3/23

瀚亞印度政府基礎建設債基金經理人周曉蘭表示，印度身為全球主要經濟國家之一，GDP 成長率也名列前茅，不過大部分都來自於國內，像是基礎建設、民生消費，以及國內投資等等。在不依賴國外貿易的情況下，當全球市場出現震盪時，印度相對能避開風頭，尤其是印度債券。

舉例來說，2008 年金融海嘯發生時，無視其他國債市出現大幅修正，印度債券（以當地貨幣計價）單年度反而大漲 20.84%，與全球市場反其道而行。正因為印度債券市場的獨特性，可以與新興債券市場表現脫鉤，對投資人來說不失為一個分散資產配置的商品。

在政策面部分，周曉蘭指出，印度政府近年推行的政策中，基礎建設仍為重點推行方向，印度國土廣闊且城鄉差距大，諸如公路、鐵路等交通建設、電力、公用事業，以及基礎工業等，都還有相當大的成長空間，觀察到印度政府在基礎建設上的支出也不斷增加。雖然 2018 年與 2019 年印度在基礎建設的支出稍微放緩，不過 2020 年和 2021 年規劃的金額開始有明顯增加，預估 2020 年印度基礎建設支出將較去年增加 16%，2021 年更達到年增率 18%。

另一方面，與其他產業相比，基礎建設的需求較不容易受市場氛圍影響，亦與國際貿易關聯度低，能有較高的能力來抵抗新冠肺炎疫情。目前瀚亞印度基礎建設債基金有 24% 為印度政府公債，其餘 7 成則配置在類主權及公司債，其中多為有國家背景支撐的基礎建設相關公司。

周曉蘭認為，印度政府近年積極推出新政策，希望能讓印度債券市場納入新興市場債券指數當中，因此印度政府宣布採取幾項措施吸引外國資金流入：對投資於印度基礎建設的主權基金給予免稅、取消股息分配稅、提高公司債券的 FPI 限制等，均有利於印度資產中長期展望。

展望後續市場發展，周曉蘭提到，這次新冠肺炎疫情對全球資本市場影響會多大、持續多久，目前尚未能有定論，因此建議投資人不妨尋找有現金流的商品來做布局，透過較穩定的收益型商品，來面對市場波動。就殖利率角度來看，印度債券相當具有吸引力，目前印度公債殖利率平均約在 6.48%，至於當地信評為投資等級債的印度公司債，殖利率亦有 7-9% 的水準，從債券信用評等、殖利率等角度看來，皆適合投資人長期持有。

