黃金供給緊縮 ！疫情對金市共造成這5大衝擊

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，促使各國央行紛紛採取大規模的寬鬆政策，以減輕疫情的衝擊，而由於市場不安情緒加劇，造成投資人對於黃金的避險需求攀升，但也因為疫情導致黃金生產及運輸皆受到阻礙，因此，使得黃金市場的供應嚴重吃緊。

武漢疫情對於黃金市場造成了前所未有的衝擊，主要影響的層面包括：貴金屬避險需求的攀升、黃金煉廠停產、黃金礦區關閉、航班減少、以及黃金現貨及期貨價差擴大等。

1. 貴金屬避險需求的攀升

在市場面臨高度不確定性時，傳統避險資產黃金的需求則會攀升，在企業、金融機構、及各國政府皆面臨危機時，投資人傾向將資產轉換為高價值的金條儲存。此外，基金經理人亦利用黃金彌補其他部位的投資損失。

2. 黃金冶煉廠停產

全球大部份的黃金主要儲存在位於倫敦、瑞士、及紐約的黃金保險庫。其中，擁有最多黃金儲量的為紐約 Fed，持有 49.7 萬條金條，英國央行則持有 40 萬條金條。

但受到武漢疫情擴大的影響，造成瑞士的 3 大黃金煉廠被迫關閉停產，因此，將導致金礦無法被煉製成金條，並使得實體黃金供應吃緊的現象更加嚴重。

3. 黃金礦區關閉

除了黃金煉廠之外，為了防止疫情的蔓延，位於南非的黃金礦區亦被迫關閉。另外，位於阿根廷及加拿大等國的黃金採礦相關產業，亦面臨中斷及縮減產能的威脅。

4. 航班減少

由於疫情的擴大，導致航空旅客人數下滑，各大航空業者紛紛採取減少航班、以及縮減產能等措施。航班的取消導致實體黃金無法運送，雖然部份國家會採用軍用飛機運送黃金，但大多數仍是使用商用飛機。

Otkritie bank 大宗商品部門主管 Alexey Zaytsev 表示，過去從俄羅斯將黃金運送至海外只需要耗費一天，但現在可能需要長達一個星期。

5. 黃金現貨及期貨價差擴大

基於上述原因，造成紐約黃金市場的期貨價格飆升。投資人通常透過購買黃金期貨，以避免實體黃金交易的不方便性，而銀行業者則利用黃金期貨，進行實體黃金曝險部位的避險。

一般而言，當紐約黃金市場的期貨價格飆升時，銀行通常選擇至他國購買實體金條，再將之運送回紐約，但由於全球黃金供應鏈的阻斷，導致購買實體金條變得困難。

由於黃金期貨價格持續飄升，導致期貨對於現貨的溢價，出現了異常性的擴大。

黃金期貨、黃金現貨價差 (圖：Bloomberg)

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