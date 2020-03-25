〈貴金屬盤後〉金礦區因防疫封閉 Fed終極QE 黃金噴6% 11年來最大漲幅

週二 (24 日) 交易，黃金期貨價格上漲，創下十多年來最大單日漲幅，係因黃金礦業運作關閉且 Fed 推無限版 QE 後，黃金擴大漲勢。

GraniteShares 研究主管 Ryan Giannotto 表示，Fed 週一宣布了無限制的資產收購，「這等於是對美元的系統性破壞，顯然讓黃金潛力無窮。」

與此同時，全球三大最大的黃金精煉廠 (Valcambi，Argor-Heraeus 和 PAMP) 已因防疫要求而暫停瑞士的生產工作至少一週。根據外媒週一報導，全球黃金年度供應量中，這三大精煉廠約占 1/3。

「金礦業者關閉只是整體的一個原因，無論是蒙古的 Oyu Tolgoi 礦山，還是現在的厄瓜多爾礦區、墨西哥和美國礦區均受影響，武漢肺炎疫情不僅衝擊了供應量的擴張，而是在黃金需求激增的時候，讓新產量激烈萎縮。」Giannotto 說。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 93.20 美元或約 6%，收每盎司 1660.80 美元。

昨日黃金創下 1984 年 11 月以來單日最大美元上漲金額，以及 2009 年 3 月以來最大單日漲幅。

5 月交割的白銀期貨價格大漲 99.6 美分或 7.5%，收每盎司 14.257 美元。前一日收漲 7.1%。

高盛週二研究報告稱黃金是「最後一種貨幣」，並表示黃金的市場波動與 COVID-19, 疫情息息相關，COVID-19 導致全球多處停工封鎖，有利推升金價。

高盛分析師 Jeffrey Currie 表示，「我們長期以來認為，黃金是最後一種貨幣，在決策者採取行動應對如當前一樣的衝擊時，黃金是防止貨幣貶值的避險方法。」

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