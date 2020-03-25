受惠Fed刺激政策 分析師：建議逢低買入黃金股

據《彭博社》報導，美國聯準會 (Fed) 祭出「無上限量化寬鬆」政策來穩定市場，4 月份黃金期貨收盤大漲 6% 至每盎司 1660.80 美元，寫下 10 多年來最大單日漲幅。有 2 家加拿大銀行的分析師指出，美聯準會的刺激政策對黃金來說可能「改變遊戲規則」，建議投資者應逢低買入黃金相關類股。

由 Carey MacRury 為首的 Canaccord Genuity Capital Markets 分析師們表示，與 2008 年金融危機期間相比，央行為遏止因疫情引起的經濟成長放緩的舉措更具「侵略性」，也使得黃金相關類股的風險 / 回報為正。

先前，考量到市場的震盪，MacRury 建議客戶採取保守政策，只關注大型流動性高的生產商和特許權公司來進行投資。不過如今，他建議投資者轉為積極，儘管目前要判定這何時觸底仍為時過早。

與此同時，以 Anita Soni 為首的 CIBC 分析師們也表示，最近的市場動態為黃金類股創造了買入機會。「接近零的利率、市場不確定性和持續的流動性注入，為黃金和白銀提供了看漲的條件。這創造了一個絕佳機會，可以進行逢低買入。」Soni 說道。

可以肯定的是，武漢肺炎 (Covid-19) 疫情帶來的不確定性仍然籠罩著黃金礦業股。不過 Soni 認為，與幾天前相比，波動性似乎較小，並且有穩定的跡象，而且股市與商品之間的相關性已經恢復。

先前，有「新興市場教父」之稱的 Mark Mobius 也預期，黃金將會走高。儘管因疫情持續蔓延，市場出現恐慌性賣盤，但他建議投資人應持有黃金，也認為這可能是增持黃金的好時機。

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