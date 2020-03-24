〈貴金屬盤後〉Fed推無限版QE 黃金連3漲 創史上最大漲額

週一 (23 日) 交易，黃金期貨價格上漲，創下有史以來單日最高上漲金額。在 Fed 公布重大刺激措施包括無限制購買美國公債和抵押貸款證券後，黃金連續 3 日上漲。

由於市場持續擔憂武漢肺炎 (COVID-19) 造成的巨大經濟衝擊，全球股市走跌，令黃金獲得最初上漲動力，在 Fed 行動後，美股下跌，黃金進一步上漲。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，「Fed 下調利率至下線僅過了一週，全球市場又再次大幅走低，Fed 再度果斷干預，宣布了開放式無限制量化寬鬆計劃，購買美國公債和抵押貸款證券，可稱之為『QE 無限版』。」

「由於美元漲勢銳不可擋，尤其是兌新興市場經濟體貨幣更大幅上升，因此 Fed 官員似乎已決定他們得採取一些激進方法以減緩美元漲勢，同時也試著為股市鋪設樓地板。」

Fed 行動後，美元走疲，ICE 美元指數週一下降 0.5%，支撐黃金上升。美元疲軟可支撐美元計價的黃金上漲，因為黃金對於使用他國貨幣的投資者來說更為便宜。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 83 美元或 5.6%，收每盎司 1567.60 美元。

根據道瓊市場數據，依據交易最活躍的契約，此為 1984 年 11 月以來最大單日上漲金額，同時也是 2009 年 3 月以來最大單日漲幅。

5 月交割的白銀期貨價格大漲 87.6 美分或近 7.1%，收每盎司 13.261 美元。

上週白銀收低 14.6%，且上週三創 2009 年 1 月以來最低收盤價。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，Fed「已經把所有水道都打開了，他們能出的招也都出了。黃金交易者樂見此消息，Fed 的行動創造了金價爆炸性上漲。」

Aslam 表示，雖然他認為金價若低於每盎司 1500 美元「就很划算，但要記得一點很重要，就是倘若現行的舉措無法安撫市場的緊張，那我們將面臨真正的問題，因為 Fed 已經完全耗盡我們所知道所有子彈。」

「如果恐慌情緒再次出現，可預期金價又會再次受挫，尤其出現與上週相同的拋售型態。」

上週因全球金融市場持續崩潰，大多數市場邁入熊市，投資者面臨資金短缺而被迫拋售黃金，同時美元的強勢也打壓了貴金屬的價格。

週一由於共和黨與民主黨之間的會談仍在繼續，美國參議院未能推進刺激計劃議案。

據報導，與此同時，德國可能授權 3500 億歐元以上的新債務。另外，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 因接觸一名 COVID-19 確診醫生，所以正被隔離。

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