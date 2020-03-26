〈貴金屬盤後〉強勁連2漲後稍作歇息 黃金下跌1.7%

週三 (25 日) 交易，黃金期貨價格收低，吐回部分前一日創下的逾 10 年最大單日漲幅。

一些商品分析師將黃金今日走跌歸因於連續 2 日強勁大漲後的疲憊，同時美國國會也將通過 2 兆美元紓困方案，以減輕武漢肺炎大流行對經濟造成的痛苦。

Oanda 高階商品分析師 Edward Moya 表示，「黃金最終將受益於這個刺激措施的全部以及美元的疲弱，但今日一切都與股市有關。」美股大盤週三上漲，投資者樂觀期待國會通過紓困方案。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 27.40 美元或約 1.7%，收每盎司 1633.40 美元。前一日大漲 6%。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「金價在經歷連續 2 日大漲後正在放緩。」

「過去 48 小時內，風險主導的動力主導市場，這不利金價，投資者可能會將一些流動性轉回股票。」

2 月份美國耐久財訂單增加 1.2%，這份經濟報告似乎對週三黃金交易影響不大。Capital Economics 美國高階經濟學家 Michael Pearce 報告指出，基本資本貨物訂單和出貨量回落，表明「即使在武漢肺炎席捲美國且重創需求之前，第一季商業設備投資就停滯不前。」

投資者關注全球各地政府對武漢肺炎疫情的反應，其中包括美國參議院和眾議院是否均能同意一項 2 兆美元的紓困方案。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，歐洲交易者被嚇壞了，因為他們「看到倫敦現貨價格遠非黃金期貨價格，一度比 Comex 黃金期貨價格低 100 美元。」

「倫敦現貨市場的混亂促使歐洲大型金屬交易商爭相購買 Comex 黃金期貨作為對沖，因為他們認為無法獲得準確或公平的倫敦黃金現貨價格。」

「此外，一直有許多報導提到，全球實體黃金的供應量對應不上需求，因為全球金礦業者都為了防疫而限制了金礦的開發。」

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