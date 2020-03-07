〈鉅亨看世界〉為何到處是衛生紙之亂？

「衛生紙之亂」並非台灣獨有的現象，隨著全球疫情升溫，網路謠言彌漫，從亞洲的日本、歐洲的英國，乃至於美國，民眾也在瘋搶衛生紙，香港甚至出現搶劫衛生紙的案件。

在澳洲，不僅最大城市雪梨超市架上的衛生紙，總是很快被搶購一空，本週，還出現因為搶買衛生紙不惜動刀，惹來警方出動的事件。澳洲因而開始限購衛生紙，網購則出現大幅加價的情況。

在全球疫情擴大之下，相較於口罩、酒精、洗手液，衛生紙絕不是有助於防範疫情的必需品，但就這麼奇怪，全球各地對各種用品搶來搶去，總少不了 搶買衛生紙。

澳洲行為學院主任 Liam Smith 與 BehaviourWorks Australia 研究員 Celine Klemm 在英國《衛報》撰文指出，如果這時在超市突然見到一包還沒賣掉的衛生紙，他們自己也想趕快買下。這種除了是一時的異常現象之外，也可以有一些行為科學上合理的解釋。

為什麼是衛生紙？

Smith 與 Klemm 指出，考慮到生活上，衛生紙其實沒有現成的替代品，對現代人來說，它已經是基本必備的商品。

搶購現象在各地出現 (圖: AFP)

衛生紙很容易存放，並且不會變質。這是一種相對較低的成本 / 低風險的投資，即使家中已經有很多的庫存，總會有時機用得上。有鑑於許多人需要隔離兩週或是更長的時間，如果澳洲出現這種情況，應儲存不易變質的物品。

人們對 Covid-19(俗稱武漢肺炎) 病毒幾乎是一無所知，它也看不見，我們無法控制，我們不由自主地承受著這種風險，這都符合令人恐懼的基本特質。

儘管有一些預防上的指導，例如徹底洗手並避免與人接觸，但人們還是再多做什麼而感到心安。購買衛生紙其實有助於減輕這些焦慮，並感受到自己掌握了更多的控制權。

澳洲新南威爾士大學副教授 Nitika Garg 也認為，恐懼在衛生紙搶購一事，扮演了關鍵的角色。原本，澳洲人已經儲備了一些家用品，這是由於近期的自然災害所造成的，並且僅限於某些社區。但是，基於疫情的發展難以預料，「他們希望有所準備，因為這是他們獲得某種控制感的唯一辦法。」

恐慌情緒為何蔓延？

社群媒體的流行，加劇了人們的恐懼，這種恐懼在某種程度上似乎比病毒傳播得快。

#toiletpapercrisis 和 #toiletpapergate 的標籤在 Twitter 上很流行。看到到處都是架上空空的圖像，已在向公眾發出信號—再不買，你也搶不到了。

在搶購一事上，社群媒體上處處可見 (圖取自 Twitter)

超市貨架本身也發送信號。衛生紙很笨重，取下後，貨架很容易看起來空空如也，這引發了人們對稀缺性的認識。實際上，情況似乎比實際情況更糟。

Smith 與 Klemm 表示，人們從心理上應對短缺。人們討厭錯過，因此在稀有事物，特別是我們需要的事物時，人們會追逐它們。

情感會在這裡發揮重要作用。當人們開始覺得自己該買、卻沒有及時購買的時候，很容易感到後悔。人們也有這個自覺，因此當感受到這種情況出現時，就成為強大的動力。

經由及時購買，人們以一種較小的方式，保護自己免於受到這種遺憾的影響。

大家都搶、我也該這麼做？

另一方面，人們也會監視別人所做的事，並調整行為，這是一種簡單的決策機制，稱為「社會證明 (social proof heuristic)」原則，由社會心理學家 Robert Cialdini 所提出。

衛生紙架空得特別明顯 (圖: AFP)

在這種心理下，當我們看到人們儲存衛生紙時，自然的反應就是—我們也該這樣做。社會證明幫助了人們做簡單的決策，或向我們保證自己正在採取正確的行動。

雪梨大學消費者專家 Rohan Miller 提出另一個重點，認為反映了現代化便利占主導地位的城市化社會和生活方式。

他表示，人們不習慣短缺和稀缺，更習慣於在需要時，選擇自己想要的東西。因此，搶購衛生紙只是保持這種狀態的這種心態。

他指出，潔白柔軟的衛生紙，正是澳洲人和許多其他國家人不願意放棄的一種「奢侈品」。要是長期無法出門，人們希望至少確保生活中的一點點舒適。