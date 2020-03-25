〈美股早盤〉2兆美元刺激方案達協議 道瓊早盤漲超500點後轉跌

美國參議院於週三 (25 日) 宣佈，就規模 2 兆美元的經濟刺激計劃達成協議。週二 (24 日) 由於市場預期該方案即將達成協議，促使美股道瓊指數狂漲超過 2100 點，並創下自 1933 年以來最大的單日漲幅。

週三 (25 日) 美股早盤開高走低，波音 (BA-US)、Nike (NKE-US) 等道瓊權值股早盤更是一度飆漲 20% 與 8.82%，拉動道瓊一度漲超 500 點，但隨後跌幅快速收斂至下跌 40 餘點。

武漢肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學統計，目前全球確診病例已超過 40 萬例。美國確診病例快速攀升，並已連續兩天新增病例超過 1 萬例，目前累計確診病例已超過 5.5 萬例。WHO 表示，美國很有可能成為下一個武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發中心。

另外，根據英國媒體報導，現年 71 歲的查爾斯王子證實罹患武漢肺炎，目前他正在蘇格蘭進行居家隔離，而目前英國女王伊麗莎白二世 (Queen Elizabeth II) 則是身體健康。

截至台北時間週三 (25 日)22 時許：

道瓊指數下跌 45.32 點或 -0.22%，暫報 20659.59 點

那斯達克下跌 74.91 點或 -1.01%，暫報 7344.75 點

標普 500 下跌 20.45 點或 -0.70%，暫報 2430.25 點

費半上漲 0.77 點或 0.05%，暫報 1492.60 點

台積電 ADR 上漲 0.70% 至每股 49.22 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.845%

紐約輕原油下跌 2.37% 至每桶 23.44 美元

布蘭特原油下跌 3.02% 至每桶 26.33 美元

黃金下跌 0.98% 至每盎司 1644.60 美元

美元指數下跌 0.69% 至 101.545 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

英特爾 (INTC-US)

英特爾早盤上漲 0.52 %，達 52.66 美元。

英特爾於週二 (24 日) 表示，已經暫停買回庫藏股計畫，以保留其資源用於其他需求。同時他們也警告，武漢肺炎流行，可能對業務產生重大影響。另外，股東的股息支付則不受影響。

英特爾在 2019 年 10 月表示，將在未來 15 至 18 個月，買回價值 200 億美元的股票，並且在去年第 4 季及今年第 1 季，共買回約 76 億美元的股票。

Nike(NKE-US)

Nike 早盤上漲 8.82%，達 78.75 美元。

Nike 於週二 (24 日) 發佈會計年度第三季財報，電商訂單激增、加上北美銷售成長，抵銷中國疲軟的業績，促使營收優於市場預期。Nike Q3 營收報 101 億美元，年增率為 5.1%，並高於市場預估值 95.5 億美元。稀釋後每股盈餘則報 53 美分，符合市場預估值。

但是，Nike 業績成長最快的大中華地區，上季銷售下滑了 5%，導致連續 22 季的兩位數成長止步。當中國武漢肺炎疫情處於高峰期時，造成 75% 的門市被迫關閉，其他門市也縮減營業時間。

目標百貨 (TGT-US)

目標百貨早盤下跌 3.04%，達 97.57 美元。

由於武漢疫情持續擴大，目標百貨於週三 (25 日) 宣佈撤回財務預測，並延後店面整修及開展新店的計劃。

該公司將 2020 年的目標整修店面數，由先前所計劃的 300 間調降至 130 間。另外，小型店面 (small-format stores) 的目標開店數，亦由先前預計的 36 間，調降至 15 至 20 間。該公司預計延後店面整修及展店計劃至 2021 年。

另外，受到疫情的影響，雖然目標百貨的食品及家用品銷售大幅增加，但由於人事成本及清潔成本的上升，導致獲利受到抵銷。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月耐用品訂單月增率初值報 1.2%，預估 - 1.0%，前值 - 0.2%

美國 1 月 FHFA 房價指數月增率報 0.3%，預估 0.4%，前值 0.6%

美國耐用品訂單月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

OANDA 市場分析師 Craig Erlam 表示，2 兆美元的刺激工具規模相當龐大，預期貨幣及財政刺激政策的雙管齊下，將有望推動經濟的復甦。但是，由於確診病例及死亡病例都在加速攀升中，且越來越多地區採取封城等防疫措施，因此，要推動穩定及持久的經濟復甦則較為困難。

隨著美國 2 兆美元的刺激方案達成協議，摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 預估，至今年底前資金將會重新湧入股市。股市於今年第一季的淨賣出規模達到 1.88 兆美元，Panigirtzoglou 預估，至今年年底淨買入規模將達 3.25 兆美元。