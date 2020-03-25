美股上沖下洗 一些分析師放棄預測年底目標價位

在華爾街慶祝道瓊指數 9 年以來最大的漲勢之際，一些分析師坦承，當前市場的走勢方向不定，他們對發生了什麼毫無頭緒。

據《彭博》報導，美股道瓊指數自 3 月 12 日以來，每日平均波動幅度為 7%，股市市值 1 天內就出現上兆美元的變化—相較之下，2019 年平均波動率僅 0.6%。一週內可以好幾天熔斷，經濟數據中仍難以見到疫情的影響。

VIX 恐慌指數隨疫情急升後下跌 (圖表取自彭博)

BMO Capital 的 Brian Belski 和 Oppenheimer 的 John Stoltzfus，週二 (24 日) 都放棄對年底的標普 500 指數提出目標價，表明需要更多的經濟確定性，以及關於疫情對企業獲利影響的數據，才能提出建議。

Belski 及其同事在報告中表示：「這是我們職業生涯中的第一次，我們決定擱置對標普 500 指數和每股純益 (EPS) 的目標。」

報告指出，每天都有數據、預測和情緒的迅速波動，因此幾乎沒有合理的方法，來預測美國股市的走勢。

Richard Bernstein Advisors 副投資長 Dan Suzuki 表示，市場一直處於盲目狀態，缺乏兩個典型的參考點—過往先例及最新數據。目前市場所依賴的數據太慢，無法跟上形勢變化的速度。

隨著疫情擾亂市場，關閉企業並顛覆供應鏈，財務模型變得越來越暗淡。

聯準會緊急推出的各種措施會奏效嗎？在 2008 年，總計花費 4 個月、標普 500 指數跌了 40% 之後，才見到政策奏效。沒有人知道這次劇本是否會重演。

到目前為止，已有 19 家標普 500 指數成分企業，撤回原先的單季或全年財務指引，這一數字預計還會上升。

現在唯一確定的趨勢，是各家公司紛紛下調股市目標值，本週所宣布的標普 500 指數目標位，分布在 2700 到 3000 之間。

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