美股報復式強彈 幫台股做球？留意周選結算莊家算計

外資終於回頭，雖然昨日僅買超台股 52 億元，但大舉回補台積電的動作，激勵台股大漲 395 點，收復 9000 點大關與 10 年線。美股昨夜也展開報復式反彈，道瓊指數暴漲 2112 點，漲幅達 11.3%，繼續幫台股做球，再衝 9600 點？但需留意今日有周選擇權結算莊家的算計。關鍵點位為 9373、9453、9563 點。

台股今日如再跳空開高，需留意開盤位置在哪一整數區間? 如跳空開高在 9400 點之上，只要下方 9373 能夠守穩，將有機會繼續北上。9416 點站穩，確認收復 9400 點。而指數挑戰 9500 點關卡的中途站為 9453 點，必須站穩 9520 點，才算收復 9500 點。衝過 9563 點才有機會再繼續關 9600 點。9600 點兩端哨站為 9591 與 9618 點但如 9373 點未能守穩，仍須提防回測 9326 點與 9300 點關卡，而 9300 關卡下方守護區為 9285、9253 點，如未能守穩，需提防再次回測 9200 點甚至 10 年線 9110 點。如再棄守 10 年線，需提防反彈偏弱，有提前結束反彈行情疑慮。

台股今日領頭羊仍是台積電等電子蘋概三王，蘋果單日大漲 10%，可望激勵台股蘋概相關電子族群。但除了盤面指標股之外，新台幣匯率如能續升，外資回頭加碼力道可望增加。投資人在選股時，可留意技術面已領先大盤打出 2 隻腳的標的，也可搭一下外資順風車，挑選外資回補個股。另外進入 3 月下旬，集團股作帳行情也可留意。

台股終於盼到 3 日不破低並站回 5 日均線的止跌訊號，可算打出第一隻腳，後續只要維持 10 年線之上，國家隊即可喘口氣。台股守穩、打出堅實底部，仍比急衝好。對投資人來說，也較有機會布局波段持股，而非僅能短進短出搶反彈。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)