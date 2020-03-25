後肺炎時代：亞洲復甦力道將超歐美的3大理由

多位華爾街分析師表示，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於歐洲及美國快速擴大，而相較之下，亞洲國家的疫情則較為穩定。另外，由於亞洲國家政府有對抗過 SARS 疫情的經驗，預期在武漢疫情獲得控制之後，亞洲地區的經濟復甦能力，也將會較歐美國家來得強勁。

包括大摩投資經理 Andrew Harmstone 等在內的多名分析師建議，投資人若欲尋求較為安全的市場停放資金，則可考慮中國等亞洲市場。基於 3 個理由，分析師認為亞洲國家的經濟將能夠較快恢復：政府對抗疫情的經驗、企業強健的現金部位、及央行較大的降息空間。

政府對抗疫情的經驗

2003 年的 SARS，對於中國、香港、及新加坡等國造成重創，並導致這些國家的經濟陷入衰退。

安本標準投資管理的投資經理 Lin Jing Leong 於週二 (24 日) 表示，由於主要亞洲國家皆從過去的疫情學到了教訓，因此，各國政府致力於維持資產負債表的強健，以因應外部突發事件的衝擊。

另外，柏瑞投資則指出，亞洲各國學習到了中國對抗疫情的方式：「先控制、再刺激。」包括香港、新加坡、南韓、菲律賓、及馬來西亞等國，皆採取了積極的措施，以避免疫情進一步擴大。

企業強健的現金部位

柏瑞投資的投資董事 Siddhartha Singh 表示：「亞洲國家企業的口袋較深。」

各國百大企業中擁有淨現金部位的家數 (圖：CNBC)

在過去兩年，為了因應外部嚴峻的環境，亞洲國家企業紛紛採取控制成本、及嚴格控管資本支出等措施。Singh 指出，相較於歐美企業，亞洲企業的淨現金部位較高，因此，待疫情獲得控制之後，這些企業也較有能力透過擴大投資以提高市佔率。

央行較大的降息空間

世界各國的利率目前已降至歷史低點，甚至為負利率，美國聯準會於 2019 年降息 75 個基點，並在武漢疫情爆發之後，將基準利率調降至接近零利率。相較之下，亞洲各國的基準利率較高，央行也有較充分的降息子彈，以刺激經濟成長。

Leong 指出，亞洲各國央行有較大的空間，能夠透過降息以向市場注入流動性。