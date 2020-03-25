疫情衝擊 三星宣布暫停巴西工廠和門市運營

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，對製造業帶來衝擊。繼關閉印度廠和斯洛伐克廠的生產作業後，南韓科技大廠三星電子在宣布，也將暫時關閉巴西馬瑙斯工廠以及當地所有門市的營運。

三星電子表示：「我們已決定於暫停 3 月 24 日至 29 日在巴西馬瑙斯工廠的運營。但是，位於巴西坎皮納斯工廠的智慧型手機的生產將正常運作。」巴西瑪瑙斯工廠位於巴西北部，主要生產智慧型手機、電視和家用電器，並向整個南美地區以及巴西供貨。三星電子也計劃在工廠關閉後對廠內進行密集的檢疫工作。

除了宣布暫停馬瑙斯工廠營運，三星電子也決定關閉巴西當地所有實體專賣店，只通過網上銷售產品，實體店恢復運營時間將另行通知。

目前三星在拉丁美洲最大的市場是巴西，該國消費者對三星中階和高階智慧型手機、家用電器和 QLED 電視的需求強勁。但由於受到疫情影響，三星已經關閉了全球部分製造工廠和門市。

三星電子位於美國和加拿大的體驗店也已於上週關門歇業，位於印度諾伊達的智慧型手機工廠從 23 日起停工三天，位於斯洛伐克的電視生產工廠也停產到本月 29 日。

三星電子表示，工廠停工是對公司員工的健康和安全採取的先發措施。此舉措是在三星電子在南韓龜尾廠的員工被證實在訪問巴西工廠後已確診感染了武漢肺炎病毒後作出的決定。該員工於 2 月 13 日開始到巴西進行商務旅行，為期一個月，自返回南韓以來一直待在家中。