〈財報〉福特Q4虧損逾17億 財測大失所望 盤後爆跌9%

週三 (5 日) 美國汽車大廠福特 (F-US) 於美股盤後公布 2019 年第 4 季和全年財報，營收虧損了 16.7 億美元，遠低於市場預期，係因保修成本高漲、銷售量下滑拖累，公司給出的展望也大失所望，導致盤後股價大跌 9%。

週三 (5 日) 福特上漲 2.23% 以每股 9.18 美元作收，而在盤後公布財報後，福特股價大跌 9.04% 至每股 8.35 美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨虧損報 17 億美元，去年同期為虧損 1 億美元。

營收報 397 億美元，年減 5%，高於市場預期的 364.9 億美元。

調整後 EPS 報每股虧損 42 美分每股 0.12 美元，低於市場預期的每股 0.15 美元。

本季福特汽車在美國的銷量下滑 1.3%，在中國下滑了 14.7%，在歐洲下滑 0.3%。

2020 全年財測展望：

每股盈餘報 94 美分至 1.20 美元，低於分析師預期的每股 1.26 美元

調整後稅前息前利潤 (EBIT) 落在 56 億美元至 66 億美元

調整後的自由現金流在 24 億美元至 34 億美元

公司看法與展望：

福特公布 2019 全年營收為 64 億美元，執行長 Jim Hackett 表示，公司正處在「十字路口」，因為 2020 年他們將啟動一項 110 億美元的全球重組計畫。

Hackett 說道：「我們的領導團隊下定決心要將公司恢復到世界一流的營運水平。我們會做到這一點，且不會失去建立福特汽車的動力，公司將在這瞬息萬變的時代蓬勃發展並兌現長期價值。」

福特表示公司表示第四季因提撥退休金開支，而虧損 22 億美元。2019 年他們在重組業務上也耗資近 32 億美元，其中包括 9 億美元的現金。

福特預計到 2020 年將注資 9 億至 14 億美元於重組業務上，其中包含 8 億至 13 億美元的現金。

福特首席財務長 Tim Stone 表示，公司雖然去年收入低於預期，但福特近來不斷刪減成本，並且改良產品設計。「我們在 2019 和 20 年進行的重組，是為了 2021 福特的改變做準備。」

Stone 提到福特即將推出的產品，有重新設計的 F-150 皮卡車、全新的福特 Bronco 和較小的休旅車，又稱為 Baby Bronco。

福特營收增長走勢 (圖片: CNBC)

在未來三年內，福特和旗下林肯汽車將針對中國市場推出 30 款特定車款，其中首款將是電動車。

福特汽車去年在中國虧損了 7.71 億美元，其中包括第四季度的 2.07 億美元。Stone 拒絕透露公司預估何時中國的「本地化生產」等業務能夠獲利。

目前中國新春開工時間因為武漢冠狀病毒疫情爆發而延長，此情況是否會對福特工廠造成影響，對此執行長拒絕討論。

華爾街密切關注 Hackett 提及的 110 億美元的重組計劃，以及該公司在中國的業務所取得的進展。