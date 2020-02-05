〈財報〉福特Q4虧損逾17億 財測大失所望 盤後爆跌9%

週三 (5 日) 美國汽車大廠福特 (F-US) 於美股盤後公布 2019 年第 4 季和全年財報，營收虧損了 16.7 億美元，遠低於市場預期，係因保修成本高漲、銷售量下滑拖累，公司給出的展望也大失所望，導致盤後股價大跌 9%。
週三 (5 日) 福特上漲 2.23% 以每股 9.18 美元作收，而在盤後公布財報後，福特股價大跌 9.04% 至每股 8.35 美元。
基於 GAAP 財報關鍵數據：
- 淨虧損報 17 億美元，去年同期為虧損 1 億美元。
- 營收報 397 億美元，年減 5%，高於市場預期的 364.9 億美元。
- 調整後 EPS 報每股虧損 42 美分每股 0.12 美元，低於市場預期的每股 0.15 美元。
本季福特汽車在美國的銷量下滑 1.3%，在中國下滑了 14.7%，在歐洲下滑 0.3%。
2020 全年財測展望：
- 每股盈餘報 94 美分至 1.20 美元，低於分析師預期的每股 1.26 美元
- 調整後稅前息前利潤 (EBIT) 落在 56 億美元至 66 億美元
- 調整後的自由現金流在 24 億美元至 34 億美元
公司看法與展望：
福特公布 2019 全年營收為 64 億美元，執行長 Jim Hackett 表示，公司正處在「十字路口」，因為 2020 年他們將啟動一項 110 億美元的全球重組計畫。
Hackett 說道：「我們的領導團隊下定決心要將公司恢復到世界一流的營運水平。我們會做到這一點，且不會失去建立福特汽車的動力，公司將在這瞬息萬變的時代蓬勃發展並兌現長期價值。」
福特表示公司表示第四季因提撥退休金開支，而虧損 22 億美元。2019 年他們在重組業務上也耗資近 32 億美元，其中包括 9 億美元的現金。
福特預計到 2020 年將注資 9 億至 14 億美元於重組業務上，其中包含 8 億至 13 億美元的現金。
福特首席財務長 Tim Stone 表示，公司雖然去年收入低於預期，但福特近來不斷刪減成本，並且改良產品設計。「我們在 2019 和 20 年進行的重組，是為了 2021 福特的改變做準備。」
Stone 提到福特即將推出的產品，有重新設計的 F-150 皮卡車、全新的福特 Bronco 和較小的休旅車，又稱為 Baby Bronco。
在未來三年內，福特和旗下林肯汽車將針對中國市場推出 30 款特定車款，其中首款將是電動車。
福特汽車去年在中國虧損了 7.71 億美元，其中包括第四季度的 2.07 億美元。Stone 拒絕透露公司預估何時中國的「本地化生產」等業務能夠獲利。
目前中國新春開工時間因為武漢冠狀病毒疫情爆發而延長，此情況是否會對福特工廠造成影響，對此執行長拒絕討論。
華爾街密切關注 Hackett 提及的 110 億美元的重組計劃，以及該公司在中國的業務所取得的進展。