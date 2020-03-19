通用與福特考慮生產呼吸機等醫療設備 助對抗疫情

通用汽車公司 (GM-US) 和福特汽車公司 (F-US) 週三 (18 日) 表示，他們正在與白宮官員進行會談，商討如何支持生產抗擊病毒的呼吸機等醫療設備。

之前包括福特、通用及飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler Automobiles NV) 已經同意工會要求，暫時關閉在美國、墨西哥及加拿大的工廠至 3 月 30 日，並進行徹底清潔消毒等預防措施。隨後，通用汽車執行長 Mary Barra 就與白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 就此事展開商議。

通用汽車發言人 Jeannine Ginivan 表示，在這個困難時期，公司正在努力協助為美國找到解決方案，已經在研究如何潛在地支持呼吸機等醫療設備的生產。

福特公司也在週三表示，將盡其所能協助政府，包括生產通風機和其他設備，並稱他們已經與美國政府進行了初步討論，並正在研究可行性。

庫德洛讚許了汽車公司此一想法，但目前尚不清楚製造商需要多長時間，才能開發出呼吸機的生產能力。世界各國對治療病毒重症患者所需的呼吸機潛在短缺提出了擔憂，呼吸機每台售價數千美元，用於幫助呼吸困難的人呼吸。

截至美股 3 月 18 日收盤，通用、福特股價當日分別下滑了 17.31% 及 10.18%。

本週早前，英國要求福特、本田 (7267-JP) 和勞斯萊斯等製造商，幫助製造包括呼吸機在內的醫療設備，並表示將考慮將旅店用作醫院使用。