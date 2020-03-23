不動產抵押債券賣壓沉重 急需美國政府出手救援？

據《彭博》報導，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，不僅加深投資人的恐慌情緒，亦導致信用市場危機擴大。持有不動產抵押債券的共同基金紛紛求售數十億美元的資產，以因應投資人龐大的贖回需求。

根據知情人士表示，「AlphaCentric Income Opportunities 基金」於週日 (22 日) 被迫求售 12.5 億美元的資產，由於面臨市場動盪的影響，該基金淨值於週五 (20 日) 下滑了 17%，並於過去一週以來下滑了 31%。

AlphaCentric 的 CEO Jerry Szilagyi 表示，受到疫情的影響，導致債券市場面臨了市場錯置 (market dislocation) 及流動性問題，而 AlphaCentric 的基金也無法倖免。

AlphaCentric Income Opportunities 基金淨值 (圖：Bloomberg)

持有美國大型公司債、及不動產抵押債券等不同類型債券的基金，目前更是面臨龐大的贖回壓力。從投資人急欲拋售不動產抵押債券的現象，可看出信用市場緊縮的問題，已由公司債蔓延到其他類型的債券。

房地產大亨巴瑞克 (Tom Barrack) 於週日 (22 日) 表示，商用不動產抵押貸款證券市場，目前正處於崩潰的邊緣，而若銀行及政府不適時的出手救援，則將產生大規模的「多米諾骨牌效應 (domino effect)」，並對整體經濟造成嚴重的衝擊。

美國結構金融協會 (Structured Finance Association) 於週日 (22 日) 致信予美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、以及美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，要求政府採取適當措施，以刺激市場流動性。

信中強調，為了改善信用市場的流動性問題，目前需立刻實施定期資產擔保證券貸款工具 (Term Asset-Backed Securities Loan Facility)，該措施在金融海嘯時期發揮了重要的效用，並協助發行消費者及小型企業貸款抵押債券的機構渡過危機。

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