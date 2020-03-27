中國美國商會：美企仍看好中國消費潛力 將不削減投資計劃

根據中國美國商會 (American Chamber of Commerce) 統計數據顯示，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延，導致消費者需求萎縮，並造成在中國營運的美企，面臨營收大幅下滑的威脅，但儘管如此，美企仍表示看好中國消費者的潛力，並且將不會削減投資計劃。

受到武漢肺炎疫情的衝擊，導致全球經濟衰退風險攀升，並造成金融市場的恐慌。根據 CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 的預估，S&P 500 企業於今年的每股營業獲利將僅增長 0.2%，而在疫情中受創嚴重的消費者非必需品 (consumer discretionary) 部門，則將衰退 1.3%。

中國美國商會的董事長 Greg Gilligan 於週三 (26 日) 表示，由於疫情重創全球經濟，導致消費者對於產品及服務的需求皆大幅萎縮。Gilligan 指出，大部份的會員企業皆表示，將會採取縮減成本、調整預算、及修改預測目標等措施，但目前並未有解雇員工的計劃。

中國美國商會的總裁 Alan Beebe 則表示，消費性產品部門受到疫情的衝擊最為嚴重。據統計，該產業中有 38% 的受訪公司表示，本年度的市場增長率將會衰退 50%。

但儘管如此，由於中國的中產階級持續增長，因此，消費性產品業者仍對於中國的成長機會，抱持著樂觀的態度。據統計，該產業中有 46% 的受訪公司表示，將會維持先前的投資計劃不變，另外，亦有 8% 的受訪公司表示，將會擴大投資規模。

除了消費部門之外，科技產業亦對於中國市場的復甦力道表示樂觀，該產業中有 43% 的受訪公司表示，將會為維持原先的投資計劃不變。

Beebe 指出，從調查結果可以看出，美企普遍認為營收的衰退僅為短期現象，就長期而言，仍舊看好中國消費市場的成長力道，並對於中國經濟的復甦能力抱持信心。

Gilligan 亦樂觀認為，在本次的疫情過後，將可促使中國政府加速改革，並改善商業及投資環境。