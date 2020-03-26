分析師：美國失業率恐飆升至10% 

武漢肺炎 (COVID-19) 在美國疫情持續攀升，已連兩天新增病例超過 1 萬例，各州政府下令關閉非必要商店，企業裁員人數激增，市場靜待勞工部週四美股開盤前公布的每週初領失業救濟金人數，作為初步評估美國經濟受衝擊程度的指標。

巴克萊 (Barclays) 銀行預估，最新的首次申請失業救濟金人數很可能超越金融危機時期的 65 萬人紀錄，達到 200 萬人。巴克萊分析師 Michael Gapen 預測，美國第二季 GDP 將下滑 7%，若疫情持續升溫，有可能將急遽萎縮 10%，而失業率約攀升到 7-9%。

而花旗集團認為初領失業救濟金人數據將達到 400 萬人。無論是哪家機構的數據，皆意味著美國失業率將從 2 月的半世紀來低點 3.5% 躍升至 10% 之多。

各投行預估的失業救濟申請人數 (圖片: CNBC)

巴克萊、高盛、大小摩和花旗各家投行皆針對截至 3 月 26 日的本週首次申請失業救濟金人數做出預測，範圍落在 100 萬 至 400 萬人，這將是有史以來單週最高紀錄。

Grant Thornton 經濟學家 Diane Swonk 指出，截至 21 日的請領人數就達 100 萬 至 200 萬，然而目前美國有 40% 人處於就地避難模式，這個數字恐怕只是冰山一角。加州州長 Gavin Newsom 週三 (25 日) 更透露，自 3 月 13 日以來，已有超過 100 萬人申請失業救濟金。

BMO 固定收益策略師喬 Jon Hill 表示：「市場需密切關注此一數據，以衡量疫情對勞動力市場的打擊。」他補充道，美國有近 1580 萬人從事休閒娛樂和觀光業，但這些旅遊業者都因應疫情而被迫關閉。

根據約翰 · 霍普金斯大學數據統計，週三 (25 日) 全球確診病例已超過 40 萬例，美國境內武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數已累計 6.2 萬人，死亡病例攀升至 869 例。其中紐約州有逾 3 萬例確診，佔全美確診總數一半以上。

MUFG 聯合銀行經濟學家 Chris Rupkey 表示，預估餐飲業可能會有 500 萬至 700 萬人失業，因此美國失業人口若暫時飆升至 1000 萬也不足為奇。

上週四 (19 日) 美國勞工部公布截至 3 月 14 日的最新初領失業救濟金人數，較前一週新增 33% 至 28.1 萬人，顯示疫情明顯衝擊美國就業市場。