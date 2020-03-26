川普找到知音？巴西總統：地方政府封城做法是犯罪

巴西總統 Jair Bolsonaro 為堅持經濟發展，與地方政府槓上。他表示，巴西最大州的州長與市長，採用封鎖方式來抑制疫情發展，是一種犯罪行為。

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，巴西的確診人數週三 (25 日) 新增 232 例，至 2433 人，死亡人數由 46 人上升至 57 人。

在公衛與經濟的選擇上，Bolsonaro 與美國總統川普站在了同一陣線，認為經濟成長更為重要。不過他政府內的公衛專家及衛生部長 Luiz Henrique Mandetta 警告，疫情蔓延可能導致醫療體系崩潰。

Bolsonaro 週三 (25 日) 對外表示，因其他病毒死亡的人，比這種病毒要多得多，也沒有引來騷動。「一些市長和州長的所作所為是犯罪，他們正在摧毀巴西。」

Bolsonaro 表示，他已經聽到川普的談話，他的觀點類似。「我們該做什麼？讓人們工作。保護老人、保護有健康問題的人。但僅此而已。」

Bolsonaro 認為，不應該停止正常的活動，因此，即使國家安全顧問 Augusto Heleno 7 天前檢測為陽性，仍然無視自我隔離兩週的醫療建議，週三已經回到工作崗位。之前，他在等待檢測結果當天，也參加了內閣會議。

在週二晚間的演說中，Bolsonaro 就淡化病毒的威脅，表示如果受到感染，90% 的人不會有症狀。根據他個人的「運動員歷史」，他相信，即使自己最多只會有一些流感症狀。

巴西人口最多、受災最嚴重的兩個州—聖保羅和里約熱內盧，都開始關閉非必要的商業和公共集會，以減緩病毒的傳播。

據國家電力系統經營商稱，本週初巴西對電力的需求急劇下降，這是經濟活動的重要指標。

作為巴西經濟的重鎮，農業部門也表示正受到疫情影響，CNA 遊說團體警告，穀物、咖啡和甘蔗種植者面臨經營障礙。

不過，經濟部表示，它將不會為了挽救經濟而犧牲長期債務目標。一位官員說，巴西沒有能力為應對疫情，而提供龐大的財政支援。