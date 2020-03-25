〈群益期貨〉聯準會大放水 又將弱化美元

外匯市場的走勢，一般來說可以從利率評價、購買力評價理論來分析；這次帶大家從另一個視角－「海外資金流向的角度」來分析美元走勢。

2014 年 10 月美國聯準會（Fed）結束購債之「前」，聯準會購債使資金流向銀行（銀行持有的債券流向聯準會），但這段期間實際上強力貨幣流向市場並不多；當中的運作模式是，美國企業發債，銀行向企業買債使銀行資金流向企業，如此，企業海外獲利就不用匯回美國，因為匯回美國要繳高額的稅賦。Fed 直昇機撒錢讓美國企業海外資金沒有匯回的動力，企業要花的錢在國內舉債就可以搞定，營造了美元走弱的環境；而從直觀的角度，當貨幣印得愈多，貨幣本身就越不值錢，更可以理解這段期間美元在 QE 下偏弱的時空環境。

但 2014 年 10 月時聯準會結束購債，在此之前循環就開始默默轉變，銀行拿不到來自聯準會的資金，當沒有新的資金流向企業（向企業買公司債），不論是股利、研發費用、員工薪資等開銷就要仰賴另一項資金來源－海外資金，因此海外資金就有被動匯回的壓力，再加上當時聯準會升息的預期，美元進入轉強週期。

2016 年年底川普當選美國總統，一連串的減稅措施，再加上鼓勵海外資金匯回，也對海外資金匯回實施一次性減稅，企業與銀行之間發債的循環關係變得不那麼緊密，企業發債的意願降低（銀行買企業債的需求下降）。

而 2017 年 6 月 Fed 公佈縮表計劃，2017 年 10 月開始啟動縮表，資金流向開始轉變，海外資金回流加速，美元也因此合理地進入上升週期。

接著在 2019 年 9 月 Fed 宣佈自十月開始購買 600 億美元／月的短債計劃，美國海外資金回流已到達一定的階段，十月聯準會購債的行動開始後，美元開始轉弱，美元的動向與美國企業海外資金的流向有著密切關係。

週一（3/23）聯準會因應新冠肺炎的疫情變化宣佈採取「無限期」、「無限量」的量化寬鬆，購債範圍從政府機構債擴大到企業公司債、市政債，並擔保貸款債券都可以順利發行，確保融資管道可以暢通，可以說是包山包海的寬鬆政策，把銀行扮演的角色弱化，錢直接打到企業身上，依照上述的邏輯推導，在新一輪的量化寬鬆下，海外美元沒有回流的動機，再加上 Show hand 式的寬鬆，恐怕會對美元的走勢帶來不好的影響，而過去一段時間因市場流動性危機所帶來的美元荒，也會被順勢解決。



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